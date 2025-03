Xbox Series X: Über 1.000 Spiele unterstützen Play Anywhere

Autor:, in / Xbox Series X

Laut VP of Xbox Gaming Devices & Ecosystem Jason Ronald umfasst der Xbox Play Anywhere-Katalog mittlerweile mehr als 1.000 Spiele.

Dank Xbox Play Anywhere sind Xbox-Spieler nicht mehr ausschließlich an ihre Konsole gebunden und können Spiele, die das Feature unterstützen, auch auf anderen Geräten weiterspielen und dabei Spielstände, Fortschritte und Erfolge nahtlos übertragen.

In der neuen Ausgabe des offiziellen Xbox-Podcasts verkündet nun VP of Xbox Gaming Devices & Ecosystem Jason Ronald, dass mittlerweile über 1.000 Spiele Xbox Play Anywhere unterstützen.

Aus Daten gehe zudem die Beleibtheit des Features hervor, da die Spiele dank der erhöhten Flexibilität um 20 Prozent häufiger gespielt werden, so Ronald.