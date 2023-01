Die zweite jährliche Ausstrahlung von The Spawnies, eine Award-Show, die vom preisgekrönten Gaming-Podcast Spawn On Me präsentiert wurde, präsentiert euch neue ID-at-Xbox-Spiele. The Spawnies widmet sich der Aufgabe, unterrepräsentierten Stimmen im Gaming-Bereich ein Rampenlicht zu geben.

Im Trailer werden euch somit neue Spiele für Xbox präsentiert: