Xbox Series X: Über 1000 Spiele unterstützen Play Anywhere

Über 1000 Spiele unterstützen Play Anywhere! Nahtloses Spielen auf PC, Konsole und Handhelds – jetzt mit über 1.000 unterstützten Titeln, nur mit Microsoft!

Gute Nachrichten für alle Xbox-Fans: Mehr als 1.000 Spiele unterstützen jetzt Xbox Play Anywhere – ein Meilenstein für flexibles Gaming über mehrere Plattformen hinweg.

Mit dieser Funktion könnt ihr nahtlos zwischen Xbox-Konsole, Windows-PC und unterstützten Handheld-Geräten wechseln, ohne zusätzlich zahlen zu müssen.

Dank Xbox Play Anywhere bleibt euer Fortschritt immer erhalten – egal, auf welchem Gerät ihr gerade spielt.

Spielstände, Add-ons und Achievements werden automatisch synchronisiert. Alles, was ihr tun müsst: Einfach mit eurem Xbox-Konto auf einem beliebigen unterstützten Gerät einloggen und genau dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt.

Im Jahr 2025 wurden bereits über 70 neue Spiele mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung veröffentlicht. Besonders im April ist die Liste noch einmal gewachsen – mit einer Vielzahl neuer Titel, die ab sofort übergreifend spielbar sind.

Diese Spiele bieten euch nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch einen echten Mehrwert ohne Zusatzkosten. Auf welcher Plattform gibt es das noch?

Xbox Play Anywhere – Spiele 2025

Amaze!

Amerzone – The Explorer’s Legacy

Annie:Last Hope

Biz Builder Delux

Blue Prince

Cafe Master Story

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

FragPunk

Hegzis

HexaScape: Cyber Defense

Hot Rod Mayhem

Light-It Up

Little Droid

Lunar Remastered Collection

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Meow Moments: Celebrating Geeks & Athletes

Moving Houses

My Little Universe

Ocean Keeper

Ruku’s Heart Balloon

Sky Revolver

South of Midnight

Spirit Valor

Tempopo

Terror Mansion

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Epyx Collection: Handheld

The Safe Place

Towerborne (Game Preview)

Mit dieser beeindruckenden Auswahl an kompatiblen Spielen wird Xbox Play Anywhere zu einer der besten Möglichkeiten, plattformübergreifend zu spielen, ohne Kompromisse bei Komfort oder Fortschritt einzugehen. Ob auf dem Sofa mit der Konsole, unterwegs mit dem Handheld oder am Schreibtisch mit dem PC – euer Spiel begleitet euch überallhin. Das ist die Zukunft des Gamings!