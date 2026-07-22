Xbox Series X: Überraschender Abgang – Neuer Top-Manager ist schon wieder weg

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Jared Palmer verlässt Microsoft nach nur zwei Monaten.

Bei Xbox gibt es den nächsten personellen Wechsel auf Führungsebene. Jared Palmer, der Anfang Mai von Xbox-CEO Asha Sharma zum Vice President of Engineering ernannt wurde, verlässt Microsoft bereits nach rund zwei Monaten.

Palmer gab seinen Abschied selbst über soziale Medien bekannt. Künftig wird er die Entwicklungsabteilung des KI-Unternehmens Cognition leiten. In seiner Mitteilung bedankte er sich bei Asha Sharma und dem gesamten Xbox-Team für das vergangene Jahr.

Der überraschende Abgang erfolgt in einer Phase umfassender Umstrukturierungen bei Xbox. Erst Anfang Juli hatte Microsoft weitreichende Stellenstreichungen angekündigt und mehrere Änderungen innerhalb der Organisation auf den Weg gebracht.

Welche Auswirkungen Palmers Wechsel auf die technische Ausrichtung von Xbox haben wird, ist derzeit nicht bekannt.

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25 Kommentare Added

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  1. Teddofryo 145485 XP Master-at-Arms Gold | 22.07.2026 - 13:24 Uhr

    Mittlerweile stell ich mir die Umstrukturierung bei Ms, wie an der Börse bei den Glücksrittern vor.

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  2. Dr Gnifzenroe 278225 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.07.2026 - 13:35 Uhr

    Jeder ist käuflich… Wird hier nicht anders gewesen sein und für ihn wohl auch das interessantere Themenfeld.

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