Xbox Series X: Überraschender Abgang – Neuer Top-Manager ist schon wieder weg

Bei Xbox gibt es den nächsten personellen Wechsel auf Führungsebene. Jared Palmer, der Anfang Mai von Xbox-CEO Asha Sharma zum Vice President of Engineering ernannt wurde, verlässt Microsoft bereits nach rund zwei Monaten.

Palmer gab seinen Abschied selbst über soziale Medien bekannt. Künftig wird er die Entwicklungsabteilung des KI-Unternehmens Cognition leiten. In seiner Mitteilung bedankte er sich bei Asha Sharma und dem gesamten Xbox-Team für das vergangene Jahr.

Der überraschende Abgang erfolgt in einer Phase umfassender Umstrukturierungen bei Xbox. Erst Anfang Juli hatte Microsoft weitreichende Stellenstreichungen angekündigt und mehrere Änderungen innerhalb der Organisation auf den Weg gebracht.

Welche Auswirkungen Palmers Wechsel auf die technische Ausrichtung von Xbox haben wird, ist derzeit nicht bekannt.