Xbox Series X: UK: Im September 104 % mehr Verkäufe als im Vormonat

Im September wurden in Großbritannien 104 % mehr Xbox Series X|S Konsolen verkauft als im Vormonat.

Im Vereinten Königreich stiegen die Absatzzahlen für Konsolen im September 2022 um 41 %. Wie Zahlen des GfK-Panels zeigen, können sich sowohl Sony als auch Microsoft und Nintendo über höhere Verkäufe gegenüber dem Vormonat August freuen.

Demnach wurden im genannten Monat insgesamt 176.000 Konsolen aller drei Hersteller verkauft. Am meisten wanderten PlayStation 5-Konsolen über die Ladentheke, wobei Sony ein Plus von 9 % gegenüber dem Vormonat erzielen konnte. In britischen Haushalten stehen demnach 2 Millionen Konsolen insgesamt.

Bei Microsoft stiegen die Verkäufe von Xbox Series X und Xbox Series S im Vergleich zum Vormonat im September um 104 % an. Die Nintendo Switch liegt auf dem dritten Platz und kann einen Verkaufsanstieg von 44 % vorweisen, was man auf die Veröffentlichung des Spiels Splatoon 3 zurückführt.

Trotz der positiven Zahlen sind in Großbritannien sind die Verkäufe für Konsolen seit Anfang dieses Jahres um 35,5 % gesunken.

Im Bereich Zubehör wurden rund 735.000 Produkte verkauft. Vergleicht man das mit dem Vormonat sind das 34 % mehr, aber 8 % weniger gegenüber September 2021.

Am meisten verkaufte sich der DualSense-Controller für die PlayStation 5. Direkt dahinter befindet sich der Xbox Wireless Shock Blue-Controller, der in den Rängen um 93 Plätze nach oben wanderte, was auf eine Preissenkung von 10,- Pfund zurückzuführen ist.