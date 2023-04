Xbox Series X: Umfrage: Bereut ihr den Kauf der Konsole?

Autor:, in / Xbox Series X

In einer neuen Umfrage möchten wir heute von euch erfahren, ob ihr den Kauf der Xbox Series X/S bereut oder nicht.

Microsoft ist angeblich äußerst verärgert über den aktuellen Zustand. Das Management ist nicht zufrieden, wie es gerade mit der Xbox läuft und auch Xbox-Fans platzt langsam der Kragen und die Geduld ist am Ende.

Die Wartezeiten auf echte Knaller, die es so nur auf der Xbox gibt, ist vielen Gamern einfach zu lang und somit bereuen schon einige den Kauf der Xbox Series X/S in der aktuellen Generation. Doch ist das wirklich so?

Und wie sieht es bei euch aus? Bereut ihr den Kauf der Xbox Series X/S oder nicht?

Bereut ihr den Kauf der Xbox Series X/S? Ja, ich bereue den Kauf der Xbox Series X/S

Nein, ich bereue den Kauf der Xbox Series X/S nicht

Ich besitze gar keine Xbox Series X/S 101 votes