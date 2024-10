Xbox Series X: Unboxing-Video zur All Digital Edition-Konsole

Autor:, in / Xbox Series X

Die Xbox Series X Digital Edition erscheint am 15. Oktober 2024 und YouTuber „PapiGfunk“ hat bereits eine Konsole in die Finger bekommen. Kurzerhand präsentierte er ein Unboxing-Video in einem neuen Video:

Danke an Ali für den Tipp über das Kontaktformular.

Die Xbox Series X – 1TB Digital Edition kostet 499,99 € bei Amazon. Da der Preis aber keinen Sinn ergibt, solltet ihr euch lieber die Xbox Series X mit Laufwerk kaufen, die aktuell auch für 499,99 € zu haben ist.