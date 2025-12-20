Xbox Series X: Unglaublich: Kein Xbox Wrapped im Jahr 2025

Während Spotify, PlayStation, Steam, Discord, Amazon Music und sogar Nintendo ihre jährlichen Wrapped‑ oder Jahresrückblick‑Features veröffentlicht haben, bleibt es bei Xbox dieses Jahr still.

Laut einem Bericht von Windows Central wird es kein Xbox Wrapped 2025 geben – und der Grund ist überraschend pragmatisch: Budgetverschiebungen.

Statt Geld in ein unterhaltsames, aber optionales Wrapped‑Feature zu stecken, investiert Xbox sein Marketingbudget in große Meilensteine, die 2026 anstehen. Laut Jez Corden fließt das Budget in „wichtige Jubiläen und Markenfeiern“, darunter:

25 Jahre Xbox

40 Jahre Bethesda

Weitere markenbezogene Events und große Spiele‑Momente

Xbox bestätigte bereits im Vorfeld des kommenden Developer Direct, dass 2026 ein außergewöhnlich großes Jahr für das Unternehmen wird. Deshalb wurde das Wrapped‑Projekt gestrichen, um Ressourcen auf diese Großereignisse zu konzentrieren.

Für Fans, die gehofft hatten, Xbox würde einfach später als die Konkurrenz nachziehen, gibt es somit schlechte Nachrichten: Es kommt definitiv kein Xbox Wrapped 2025.

Doch mal ehrlich, wie viel Budget könnte eine solche Statistik-Aktion wirklich „fressen“? Und ist es nicht auch „kostenlose Werbung“, wenn Millionen von Xbox-Fans ihre Statistiken in der Social-Media-Welt teilen?