Xbox Series X: Unreal Engine 5 von The Coalition demonstriert

The Coalition demonstriert in einer ersten beeindruckenden Alpha Point Demo die Unreal Engine 5 in Echtzeit auf der Xbox Series X.

Mit dem Microsoft Flight Simulator und den bevorstehenden Spielen wie Forza Horizon 5 und Halo Infinite hat Microsoft ein paar echt heiße Next-Gen-Titel im Feuer. Doch damit nicht genug, denn The Coalition arbeiter bereits mit der Unreal Engine 5 an einem neuen bisher unangekündigten Spiel.

Bei diesem neuen Spiel wird die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen und viele weitere Xbox Game Studios arbeiten bereits mit dieser neuen Spiel-Engine, um ihre Titel auf ein nächstes Level zu befördern.

Einen ersten Blick auf die Arbeiten von The Coalition gibt es nun in der folgenden Alpha Point Demo. Die Videos zeigen, was mit der Unreal Engine 5 möglich ist. Von Next-Gen-Features wie Nanite und Lumen, das eine Echtzeit-Beleuchtung ohne die traditionellen Overhead-Aufgaben ermöglicht.

Das Team teilte auch einen Echtzeit-Charakter-Rendering-Test auf der Xbox Series X und ihre Entdeckungen darüber, was mit der Next-Gen-Charaktererstellung mit der Unreal Engine 5 auf der Konsole von Microsoft möglich ist. Dazu verkündete The Coalition, dass man begeistert sei, an der Spitze der Zukunft des Next-Gen-Gaming zu stehen.

