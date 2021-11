Xbox Series X: US-Charts: Far Cry 6 meistverkauftes Spiel im Oktober

In den US-Verkaufscharts steht Far Cry 6 im Oktober an erster Stelle, gefolgt von Back 4 Blood und Metroid Dread.

Die NPD Group hat ihre Daten für Videospielsoftware- und -hardwareverkäufe in den Vereinigten Staaten für Oktober 2021 veröffentlicht.

Das meistverkaufte Spiel des Monats war mit Far Cry 6 keine Überraschung. Es führte die Software-Charts sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox an und wurde auf Anhieb zum acht meistverkauften Spiel des Jahres. An zweiter Stelle steht Back 4 Blood, sowohl in den PlayStation- als auch in den Xbox-Charts.

Metroid Dread debütierte auf dem dritten Platz, war das meistverkaufte Switch-Spiel des Monats und erzielte die bisher höchsten Verkaufszahlen eines Metroid-Spiels im Startmonat. Die Startverkäufe sind fast doppelt so hoch wie die von Metroid Prime, das diesen Rekord bisher hielt.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Neuerscheinungen, die in den Top 10 der Software-Charts zu finden sind, darunter Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles auf dem fünften Platz, Marvel’s Guardians of the Galaxy auf dem siebten Platz, Mario Party Superstars auf dem achten Platz und NHL 22 auf dem neunten Platz.

Was die Hardware angeht, so war die PlayStation 5 im September zwar die dominierende Konsole, aber die Nintendo Switch hat sich dank der Einführung der Switch OLED erneut an die Spitze gesetzt. Sie war die meistverkaufte Konsole des Monats, sowohl in Bezug auf die verkauften Einheiten als auch auf den erzielten Umsatz.

Die Switch ist damit immer noch die meistverkaufte Konsole des Jahres 2021 in Bezug auf die verkauften Einheiten, während die PlayStation 5 in Bezug auf die US-Dollar-Verkäufe an der Spitze in diesem Jahres bleibt.

