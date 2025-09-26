Xbox Series X: US-Händler wirft Konsolen aus Sortiment

Costco ist eine amerikanische Warenhauskette, die weltweit an mehr als 910 Standorten operiert. In dieser Woche fiel Besuchern der Webseite auf, dass Xbox-Konsolen nicht mehr im Sortiment geführt werden.
Der YouTuber und Streamer Destin rief direkt beim Kundendienst von Costco an, um Näheres zum Rauswurf des Xbox-Sortiments zu erfahren.
Als Antwort erhielt er: „Wir haben derzeit keine Pläne, Xbox-Konsolen in unser Sortiment aufzunehmen.“
Der Rauswurf der Xbox-Konsolen erfolgte wenige Tage nach der jüngsten Preiserhöhung für die Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S in den USA.
Weil das Ding ja angeblich so unbeliebt ist durch den Preis, ist es ausverkauft. Genau mein Humor.
Falsche News. Ich meinte das ROG Ally.
Das alte ally x für 899 war auch ausverkauft bei den vorbestellung , musste 2 monate warten .
Aber die 3 vorgänger Geräte haben sich zusammen so 500k mal verkauft , das ist wohl als erfolg zu verbuchen da es ja das neue jetzt gibt.
Bei uns gibt es die Konsolen auch immer schlechter. Die normale Series X gibt es zur UVP eigentlich nur noch bei Amazon, MediaMarkt und Saturn. Die Xbox oder Laufwerk gibt es sogar nur noch bei Saturn. Angebote gibt es schon ewig nicht mehr.
Werden die Händler bei uns nicht mehr beliefert? Habe ich irgendwelche News hierzu übersehen?
Unser Großer wünscht sich zum Geburtstag/Weihnachten eine Series X (ohne Laufwerk würde reichen). So langsam habe ich Zweifel, ob ich dann überhaupt noch eine bekommen werde.
Habt ihr irgendwelche Informationen dazu?
also die Series X ohne Laufwerk in weiß kriegste im MS Store aktuell für 549,-
die refurbished gibts mit 10% Rabatt aktuell für 469,-
da würd ich schon zuschlagen.. zumal du die Referbished genauso behandelt wird wie eine fabrikneue..
Hat Donald jut gemacht 😅 die US Wirtschaft läuft 🐙
Aber die Zölle zahlen doch die anderen😂
Genau und deswegen bietet der Händler die ebenso teure PS 5 ja auch nicht mehr an…
wird halt einfach noch gut gekauft.. aber auch da wirds Einbußen geben nehm ich an..
Tja bei dem Preis kein Wunder.
Genau deswegen habe ich mir am Anfang des Jahres auch noch eine zu gutem Preis geschossen. War absehbar. Das wird hier bald auch passieren, wenn nicht schon geschehen.
Es geht dann bald ab 2026 eh auf Xbox Next & Xbox Handheld (der richtige) zu, aber auch die Produkte werden hoch bepreist sein und eher die Enthusiasten anvisieren.
Die Xbox Konsole für Jedermann wir das Phone, Tablet, Smart TV, vielleicht demnächst der Dildo oder sein, mal sehen
wir haben hier aber keine übertriebenen Zölle..
Richtige Entscheidung 🤘🏻
Traurig wie es in dieser Gen mit der xbox SX/SS in Amerika zu Ende geht
Dankeschön @Xbox/MS Führung… Gierige Loser 😑
Rauswurf ist schon hart polemisch. Der Artikel ist nicht mehr zu bekommen ok. Die genauen Hintergründe kennen wir nicht. Das kann viele verschiedene Ursachen haben.
Musste Costco erstmal googeln, aber ist kein Zwerg im Wald, also schon mal ein schlechtes Zeichen. Wie schon öfter erwähnt… Verfügbarkeit ist aktuell katastrophal. Wenn ich heute eine Konsole kaufen will, muss ich Xbox suchen, PS 5 gibt es sogar bei Müller oder Libro (Schreibwarenkette in Österreich, früher aber quasi ein Müller) und Co zum sofort mitnehmen….
Denke eine klare Ansage von Microsoft wäre mal fällig . Und wenn man offen sagt, Series X/S Konsole ist durch, wir fokussieren uns aktuell auf den Handheld und dann auf Next Gen…
Schade fand es die bisher beste Xbox Konsole und Software Support ist aktuell (noch?) sensationell.
Bei Switch 2 bröckelt hingegen jetzt schon Support, aktuell wurde ja Borderland 4 verschoben auf unbestimmte Zeit, weil Hardware vermutlich doch zu schwach…