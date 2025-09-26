Xbox Series X: US-Händler wirft Konsolen aus Sortiment

Der US-Händler Costco hat Xbox-Konsolen in dieser Woche aus seinem Sortiment geworfen.

Costco ist eine amerikanische Warenhauskette, die weltweit an mehr als 910 Standorten operiert. In dieser Woche fiel Besuchern der Webseite auf, dass Xbox-Konsolen nicht mehr im Sortiment geführt werden.

Der YouTuber und Streamer Destin rief direkt beim Kundendienst von Costco an, um Näheres zum Rauswurf des Xbox-Sortiments zu erfahren.

Als Antwort erhielt er: „Wir haben derzeit keine Pläne, Xbox-Konsolen in unser Sortiment aufzunehmen.“

Der Rauswurf der Xbox-Konsolen erfolgte wenige Tage nach der jüngsten Preiserhöhung für die Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S in den USA.