Xbox Series X: Verkäufe der Original Xbox in Japan übertroffen

Das Land der aufgehenden Sonne ist hinreichend als Sony oder Nintendo affin bekannt. Microsoft hatte es daher schon immer schwer, dort seine Geräte in die Haushalte zu bekommen. Was unter anderem auch an der Mobile-Anbindung in Japan liegt. Dezentrales Gaming am Handy oder einem Handheld ist bei den Japanern um ein Vielfaches beliebter, als beispielsweise in Europa.

Bislang war die erste Xbox mit insgesamt 472.992 Einheiten Microsofts Verkaufshit auf der Insel. Nun übertraf die Xbox Series X/S mit insgesamt 473.570 Einheiten die erste Xbox laut gegenwärtigem Stand via Famitsu. Damit wäre die neue Generation nicht nur die stärkste, sondern gerade in Japan, auch die Umsatzstärkste Konsole von Microsoft.