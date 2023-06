Xbox Series X: Verkäufe fielen Cloud-Ambitionen zum Opfer

Im Dezember 2020 kommunizierte Xbox-Chef Phil Spencer mit Xbox-Finanzchef Tim Stuart via E-Mail über die niedrigen Verkaufszahlen für Xbox-Konsolen. Zwar gab es einen Ausbeuteverlust bei Chips sowie die Verzögerung beim Release von Halo Infinite, die Hauptgründe lagen aber woanders.

Offenbar lief bei Microsoft eine strategische Wette auf die Cloud, weshalb man anscheinend Chips zurückhielt. So konnte man wohl ein Jahr nach Markteinführung von Xbox Series X|S seine Xbox Cloud Gaming-Server mit spezieller Hardware der Xbox Series X ausrüsten.

Über die Ambitionen beim Cloud-Gaming sagte Spencer in einer E-Mail: „Aus strategischer Sicht glaube ich an unsere Kompromisse für Cloud und Content in Gaming gegenüber dem Konsolenvolumen. Mit unserer Strategie und unseren Möglichkeiten wird das Konsolenvolumen immer noch das sein, was wir einschränken, um unser langfristiges Ziel zu erreichen.“

„Ich glaube, dass unsere Investitionen in Inhalte und xCloud entscheidend sind, um unser Potenzial im Bereich Gaming auszuschöpfen. Amazon Luna und Google Stadia haben nicht die Konsolenstärke, die wir haben und die uns das Engagement der Entwickler, die Gaming-Community und den Katalog der Inhalte ermöglicht.“