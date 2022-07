Xbox Series X: Verkäufe in Japan mehr als doppelt so hoch wie Xbox One

Die Xbox Series X/S Verkäufe in Japan sind bereits mehr als doppelt so hoch wie die der Xbox One. Ein kleiner, aber beachtlicher Erfolg für Microsoft!

Wie wir bereits mehrfach berichtet haben, hat Microsoft in Japan einige Xbox Series X/S-Konsolen verkauft. Zwar sind diese Abverkaufszahlen immer noch von der Konkurrenz weit entfernt, aber dennoch zeichnet sich ein Teilerfolg für Microsoft ab.

Über 260.000 Xbox Series X/S Konsolen hat man mittlerweile in Japan verkauft, was mehr als doppelt so viele Konsolen wie bei der Xbox One sind. Die Xbox Series X und Series S haben zusammen somit die Lebenszeitverkäufe (114.000) der Xbox One übertroffen, was als einen beachtlichen Erfolg eingestuft werden kann.