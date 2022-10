Xbox Series X: Verlosung von Ingame-Inhalten auf Doritos und Rockstar Energy-Drink

Autor:, in / Xbox Series X

Xbox veranstaltet in Partnerschaft mit Doritos und Rockstar Energy-Drink eine Verlosung von Xbox-Produkten und Ingame-Inhalten zu Xbox-Spielen ikonischer Franchises.

Während die Verlosung von Sachpreisen wie Headsets, Xbox-Konsolen mit Sitzsäcken, Gaming-Stühlen und PC-Setups vorwiegend für die USA gilt, sind in internationalen Märkten immerhin speziell gekennzeichnete Doritos-Tüten mit Codes für die Freischaltung von Ingame-Gegenständen erhältlich.

Beim Kauf von entsprechenden Doritos-Produkten bis zum 30. Dezember können Ingame-Inhalte für folgende Spiele freigeschaltet werden:

Fallout 76 – Heat-Eater Power Armor Paint

Forza Horizon 5 – Tankito Doritos Outfit

Halo Infinite – Tasteful Sensation Razorback and 2XP Boost

PUBG: Battlegrounds– Dinoland Mascot Suit

The Elder Scrolls Online – Karthwolf Charger Mount

Beim Kauf von Rockstar Energy-Drinks gibt es in ausgewählten internationalen Märkten einen Monat Xbox Game Pass Ultimate für Neukunden und weitere Xbox-Preise. In Deutschland wird es zwar keine speziell gekennzeichneten Dosen geben, wie es heißt, man soll aber trotzdem an der Verlosung teilnehmen, um Preise wie Xbox Series S zu gewinnen.

Weitere Details zu dieser Aktion findet ihr auf Xbox Wire und doritosrockstarenergy.com.