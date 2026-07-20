Xbox Series X: Verspricht schnelle Hilfe bei Kontoproblemen und öffnet Direktnachrichten für Betroffene

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Xbox Support bittet Spieler mit Problemen bei der Kontowiederherstellung, sich per Direktnachricht zu melden, um schnelle Hilfe zu erhalten.

Nach Berichten über Probleme bei der Kontowiederherstellung hat sich der Xbox Support mit einem öffentlichen Update an die Community gewandt. Betroffene Spieler sollen sich per Direktnachricht melden, damit individuelle Lösungen erarbeitet werden können.

Nach Angaben des Supports haben alle Nutzer, auf deren Beiträge bereits reagiert wurde, eine Direktnachricht mit den nächsten Schritten erhalten. Wer weiterhin Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung seines Kontos hat, kann sich ebenfalls direkt an den Xbox Support wenden.

In der Mitteilung heißt es, dass die Direktnachrichten geöffnet sind und das Support-Team Betroffenen so schnell wie möglich helfen möchte. Abschließend betont Xbox: „We’re here.“ und unterstreicht die Botschaft mit dem grünen Herz als Symbol für die Xbox-Community.

Spieler, die aktuell von Problemen mit der Kontowiederherstellung betroffen sind, sollten daher ihre Direktnachrichten prüfen oder selbst Kontakt mit dem Xbox Support aufnehmen.

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18 Kommentare Added

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  1. CodeX 68220 XP Romper Domper Stomper | 20.07.2026 - 09:14 Uhr

    Was plötzlich doch alles möglich ist nachdem man vor Gericht eine Klatsche bekommen hat.

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  3. ZombieGott79 100700 XP Profi User | 20.07.2026 - 09:46 Uhr

    Klingt gut sollten ehrlich mal an den Support Arbeiten. Muss doch echt nicht immer erst vor Gericht entschieden werden.

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  4. David Wooderson 371841 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.07.2026 - 09:48 Uhr

    Wäre alles etwas leichter wenn im Support mal nicht nur Praktikanten sitzen würden. Leider wird überall gespart.

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  5. nexus258 67410 XP Romper Domper Stomper | 20.07.2026 - 10:25 Uhr

    Immer gut wenn es nun schneller und besser geht. Hätte nie Probleme zum Glück

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