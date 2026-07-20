Xbox Series X: Verspricht schnelle Hilfe bei Kontoproblemen und öffnet Direktnachrichten für Betroffene

Nach Berichten über Probleme bei der Kontowiederherstellung hat sich der Xbox Support mit einem öffentlichen Update an die Community gewandt. Betroffene Spieler sollen sich per Direktnachricht melden, damit individuelle Lösungen erarbeitet werden können.
Nach Angaben des Supports haben alle Nutzer, auf deren Beiträge bereits reagiert wurde, eine Direktnachricht mit den nächsten Schritten erhalten. Wer weiterhin Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung seines Kontos hat, kann sich ebenfalls direkt an den Xbox Support wenden.
In der Mitteilung heißt es, dass die Direktnachrichten geöffnet sind und das Support-Team Betroffenen so schnell wie möglich helfen möchte. Abschließend betont Xbox: „We’re here.“ und unterstreicht die Botschaft mit dem grünen Herz als Symbol für die Xbox-Community.
Spieler, die aktuell von Problemen mit der Kontowiederherstellung betroffen sind, sollten daher ihre Direktnachrichten prüfen oder selbst Kontakt mit dem Xbox Support aufnehmen.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was plötzlich doch alles möglich ist nachdem man vor Gericht eine Klatsche bekommen hat.
Besser spät als nie, so sollte es von Anfang an sein.
Klingt gut sollten ehrlich mal an den Support Arbeiten. Muss doch echt nicht immer erst vor Gericht entschieden werden.
Wäre alles etwas leichter wenn im Support mal nicht nur Praktikanten sitzen würden. Leider wird überall gespart.
Immer gut wenn es nun schneller und besser geht. Hätte nie Probleme zum Glück