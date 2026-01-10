Xbox Series X: Verteidigt den Ruf als Shooter-Box

Seit alten Xbox 360-Tagen verfolgt Xbox dank Halo, Gears of War sowie einer umfangreichen Kooperation mit Call of Duty der Ruf als „Shooter-Box“. Neue Zahlen von Alinea Analytics beweisen, dass diese Einschätzung auch heutzutage nicht komplett aus der Luft gegriffen ist.
So kann die Xbox Series X|S trotz geschätzt drei- bis viermal weniger verkaufter Konsolen bei Verkäufen/Downloads der Shooter ARC Raiders, Borderlands 4 und Apex Legends mit Sonys PlayStation 5 mithalten und muss sich jeweils nur knapp geschlagen geben.
Ganz anders sieht es bei Spielen mit Singleplayer-Fokus und Rollenspielen aus, die traditionell auf PlayStation-Konsolen besser abschneiden. Sowohl bei Elden Ring und Kingdom Come Deliverance 2 als auch bei Hogwarts Legacy verzeichnet die PlayStation 5 mindestens doppelt so viele Spieler wie die Xbox Series X|S.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist schon beachtlich mit weniger als der Hälfte an verkauften Konsolen trotzdem so gut wie dieselben Verkaufszahlen in dem Segment zu erzielen.
Historisch betrachtet verfügte PlayStation über die längste und zugleich jüngste exklusive Marketing-Partnerschaft mit Call of Duty (CoD), die von 2015 bis Ende 2024 bestand. Zuvor hatte Xbox eine vergleichbare, jedoch zeitlich kürzere Vereinbarung.
Xbox-Ära (ca. 2007–2015): Microsoft unterhielt eine mehrjährige Partnerschaft, in deren Rahmen sämtliche herunterladbaren Inhalte wie DLCs, Kartenpakete und Add-ons für Call of Duty zunächst auf Xbox-Plattformen (Xbox 360 und Xbox One) erschienen – in der Regel rund einen Monat vor der Veröffentlichung auf PlayStation. Die Zusammenarbeit begann faktisch mit Call of Duty 4: Modern Warfare und endete mit Advanced Warfare.
PlayStation-Ära (2015–2024): Sony sicherte sich die Marketingrechte und gewährte PlayStation-Spielern exklusive Vorteile, darunter frühzeitigen Zugang zu Betas, Karten und weiteren In-Game-Inhalten. Die Partnerschaft begann mit Call of Duty: Black Ops III und bestand rund neun Jahre.
Soviel zum Argument „..umfangreichen Kooperation..“ von ALINEA ANALYTICS. 🤓
Das zählt irgendwie nur so halb.
Das spricht ganz klar und unwiederlegbar für einen höheren Anspruch der Spieler.
Shooter sind auf der Xbox tatsächlich sehr beliebt. Man sieht es an den meistgespielten Spielen Woche für Woche.
Ich weiß nicht wie man auf 3-4x mehr Konsolenverkäufe kommt, da hat jemand in Mathematik nicht aufgepasst.
Aktuell:
Xbox Series = 34.10
PS5 = 86.20
3x 34.10 = 102.30 Millionen
4x 34.10 = 136.40 M. 🫢
[Nach aktuellen Verkaufsstand, wird die PS5 allerhöchstens 115 bis Ende der Generation verkaufen]
Also ungefähr 2 1/2 mal die Xbox, …
Es gibt Menschen die verzehren schon gerne mal die Realität.
Ich mag eh beide Konsolen .
Aber ja die Wahrheit ist ja auch das zb wenn übers hocken geredet wird auch von Leuten außerhalb des Bereiches Gaming.
Ist der Wortlaut schon eher spielst du Play Station?
Also sie ist schon deutlich bekannter usw
Da ist sicher was dran das Shooter auf der Xbox beliebt sind 😉.