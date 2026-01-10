Xbox Series X: Verteidigt den Ruf als Shooter-Box

Trotz deutlich weniger Nutzern kann die Xbox Series X|S bei Verkaufszahlen verschiedener Shooter mit der PlayStation 5 mithalten.

Seit alten Xbox 360-Tagen verfolgt Xbox dank Halo, Gears of War sowie einer umfangreichen Kooperation mit Call of Duty der Ruf als „Shooter-Box“. Neue Zahlen von Alinea Analytics beweisen, dass diese Einschätzung auch heutzutage nicht komplett aus der Luft gegriffen ist.

So kann die Xbox Series X|S trotz geschätzt drei- bis viermal weniger verkaufter Konsolen bei Verkäufen/Downloads der Shooter ARC Raiders, Borderlands 4 und Apex Legends mit Sonys PlayStation 5 mithalten und muss sich jeweils nur knapp geschlagen geben.

Ganz anders sieht es bei Spielen mit Singleplayer-Fokus und Rollenspielen aus, die traditionell auf PlayStation-Konsolen besser abschneiden. Sowohl bei Elden Ring und Kingdom Come Deliverance 2 als auch bei Hogwarts Legacy verzeichnet die PlayStation 5 mindestens doppelt so viele Spieler wie die Xbox Series X|S.