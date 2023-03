Xbox Series X: Videospiel zur TMNT-Grafiknovelle The Last Ronin in Arbeit

Autor:, in / Xbox Series X

Zur Grafiknovelle Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin wird ein Videospiel umgesetzt.

Die wohl bekanntesten Schildkröten mit einer Vorliebe für Pizza bekommen ein neues Videospiel.

Paramount Global kündigt ein Videospiel an, das auf der Grafiknovelle Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin basiert.

Wie Doug Rosen, Senior Vice President for Games and Emerging Media gegenüber Polygon erzählt, wird ein Third-Person-Action-Rollenspiel für den Einzelspieler entwickelt, welches ähnlich eines heutigen God of Wars ist.

Über The Last Ronin

„Wer ist der letzte Ronin? In einem zukünftigen, von Schlachten verwüsteten New York City begibt sich ein einzelner überlebender Turtle auf eine scheinbar hoffnungslose Mission, um Gerechtigkeit für seine verlorene Familie zu finden. Macht euch bereit für die letzte Geschichte der Teenage Mutant Ninja Turtles, die von den legendären TMNT-Mitschöpfern Kevin Eastman und Peter Laird drei Jahrzehnte lang entwickelt wurde!“

Für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll, ließ man aktuell noch unbeantwortet.