Xbox Series X: Vier Klassiker erhalten erstmals Achievements auf Konsole und PC

Microsoft hat bestätigt, dass ausgewählte Original-Xbox-Spiele künftig erstmals Achievements erhalten werden. Die neue Funktion erscheint in den kommenden Monaten sowohl für Xbox-Konsolen als auch im Rahmen der neuen Xbox Backward Compatibility auf dem PC.

Zum Start werden folgende vier Klassiker mit Erfolgen ausgestattet:

Die Achievement-Unterstützung gehört zu den geplanten Verbesserungen für die neue Abwärtskompatibilität auf dem PC. Microsoft hatte bereits angekündigt, klassische Xbox-Spiele nicht nur auf neue Plattformen zu bringen, sondern sie auch mit modernen Funktionen auszustatten.

Die vier genannten Titel bilden den Auftakt. Weitere kompatible Original-Xbox-Spiele könnten künftig ebenfalls um Achievements erweitert werden, konkrete Titel oder Termine hat Microsoft bislang jedoch nicht bekannt gegeben.