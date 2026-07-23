Xbox Series X: Vier Klassiker erhalten erstmals Achievements auf Konsole und PC

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Microsoft spendiert ausgewählten Original-Xbox-Spielen erstmals eine Achievement-Unterstützung auf Konsole und PC.

Microsoft hat bestätigt, dass ausgewählte Original-Xbox-Spiele künftig erstmals Achievements erhalten werden. Die neue Funktion erscheint in den kommenden Monaten sowohl für Xbox-Konsolen als auch im Rahmen der neuen Xbox Backward Compatibility auf dem PC.

Zum Start werden folgende vier Klassiker mit Erfolgen ausgestattet:

Die Achievement-Unterstützung gehört zu den geplanten Verbesserungen für die neue Abwärtskompatibilität auf dem PC. Microsoft hatte bereits angekündigt, klassische Xbox-Spiele nicht nur auf neue Plattformen zu bringen, sondern sie auch mit modernen Funktionen auszustatten.

Die vier genannten Titel bilden den Auftakt. Weitere kompatible Original-Xbox-Spiele könnten künftig ebenfalls um Achievements erweitert werden, konkrete Titel oder Termine hat Microsoft bislang jedoch nicht bekannt gegeben.

 

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15 Kommentare Added

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  6. Rotten 137025 XP Elite-at-Arms Silber | 23.07.2026 - 18:44 Uhr

    Da macht es noch mehr Spaß die alten games erneut zu spielen 😅✌🏻

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  7. Kenty 271850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.07.2026 - 18:46 Uhr

    Das finde ich richtig klasse. Conker steht auch noch in meinem Regal. Falls Oddworld Munchs Odyssey auch nochmal Erfolge bekommen würde würde ich das auch nochmal spielen.

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  9. DR. ACULA666 22660 XP Nasenbohrer Level 2 | 23.07.2026 - 19:11 Uhr

    Geiler Scheiß! Jetzt bitte auch noch für Jade Empire Achievements 😘

    In Sachen Abwärtskompabilität, war/ist MS eh immer höchst vorbildlich 🫠

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