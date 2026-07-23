Xbox Series X: Vier Klassiker erhalten erstmals Achievements auf Konsole und PC

Microsoft hat bestätigt, dass ausgewählte Original-Xbox-Spiele künftig erstmals Achievements erhalten werden. Die neue Funktion erscheint in den kommenden Monaten sowohl für Xbox-Konsolen als auch im Rahmen der neuen Xbox Backward Compatibility auf dem PC.
Zum Start werden folgende vier Klassiker mit Erfolgen ausgestattet:
- BLiNX: The Time Sweeper
- Conker: Live and Reloaded
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- Fuzion Frenzy
Die Achievement-Unterstützung gehört zu den geplanten Verbesserungen für die neue Abwärtskompatibilität auf dem PC. Microsoft hatte bereits angekündigt, klassische Xbox-Spiele nicht nur auf neue Plattformen zu bringen, sondern sie auch mit modernen Funktionen auszustatten.
Die vier genannten Titel bilden den Auftakt. Weitere kompatible Original-Xbox-Spiele könnten künftig ebenfalls um Achievements erweitert werden, konkrete Titel oder Termine hat Microsoft bislang jedoch nicht bekannt gegeben.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal Conker wieder anschmeißen.
anschmeißen und Gegner anscheißen 😆
Und was über Bienen und Blumen lernen.
Bitte für das Spiel Black Erfolge, dann bin ich zufrieden und kann es endlich spielen.
Super da Schau ich doch mal rein 👍🏻
Bitte auch für „Mercenaries“ 🙌🏻😇
Teil 1 war genial.
Hab den Teil sehr gerne gespielt…hat richtig Spass gemacht 🍀🔝😎
Sehr schön von Ms immer so weiter machen ✌️
Da macht es noch mehr Spaß die alten games erneut zu spielen 😅✌🏻
Ja, finde ich auch. Klasse Idee von Microsoft!
Naja. Sagen wir eher klasse, dass sie diese Idee umsetzen, egal wo sie herkommt xD
Das finde ich richtig klasse. Conker steht auch noch in meinem Regal. Falls Oddworld Munchs Odyssey auch nochmal Erfolge bekommen würde würde ich das auch nochmal spielen.
Sehr gut, war lange überfällig.
Geiler Scheiß! Jetzt bitte auch noch für Jade Empire Achievements 😘
In Sachen Abwärtskompabilität, war/ist MS eh immer höchst vorbildlich 🫠