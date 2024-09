Xbox Series X: Vier klassische Castlevania-Titel kehren zurück

Konami Digital Entertainment(KONAMI) und Limited Run Games enthüllten die komplette physische Kollektion für Castlevania Dominus Collection.

Vorbestellungen für die Standard und Collector’s Editionen laufen bis zum 13. Oktober, exklusiv auf limitedrungames.com. Diese Collector’s Editions werden für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein.

Drei der besten 2D-Castlevania-Spiele kehren in einer brandneuen Sammlung zurück. Ursprünglich in den Jahren 2005, 2006 und 2008 veröffentlicht, ergänzte KONAMI die geschätzte DS-Bibliothek mit Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia. Diese Titel ergänzten die reiche Geschichte der Serie, darunter eine Fortsetzung des beliebten Aria of Sorrow, das erste Spiel mit zwei spielbaren Helden und der erste Auftritt von Fan-Liebling Shanoa.

Außerdem enthält diese Sammlung ein brandneues Remake des ersten Arcade-Spiels der Serie, Haunted Castle Revisited.

Diese Neuauflage von Haunted Castle enthält auch das Originalspiel, so dass die Spieler den vollen Kontext des Titels von 1987 erleben können. Mit nie zuvor gezeigten Grafiken für alle vier Spiele, Rückspulen, Speicherständen und vielem mehr ist dies die endgültige Art, die klassische DS-Reihe der Serie zu erleben.

Limited Runs Castlevania-inspirierte Sammlung enthält handgezeichnete Karten von LRGs eigenem Jeremy Parish, den kompletten Soundtrack aller vier Spiele auf CD, eine leuchtende Grand Cross-Lampe, eine Shadowbox, die leuchtet und Musik aus der Sammlung abspielt, und vieles mehr.

Standard Edition $34.99:

Standard Copy of Castlevania Dominus Collection for Switch, PS5, or Xbox

Booklet

Classic Edition $69.99:

Standard Copy of Castlevania Dominus Collection for Switch, PS5, or Xbox

12”x16” Double-Sided Poster

1-Disc Soundtrack CD

Classic Silver Box with Metallic Ink

Ultimate Edition $199.99:

Classic Edition

Shadowbox—Lights Up and Plays Music

Two Alternative Cover Sheets

Hand Drawn Maps by Jeremy Parish

Blu-Ray or Switch SteelBook

Light-Up Grand Cross Lamp

Set of Four Main Character Standees

Art Prints

5-Disc Complete Soundtrack

Jonathan and Charlotte Sound Bite Keychain

Retro Castlevania Game Stylus

Set of Four Dominus Glyph Decals

Game Case Keychains