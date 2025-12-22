Xbox Series X: Von GTA 6 bis Forza Horizon 6 – hier sind 15 Gaming-Highlights 2026

Hier sind 15 Gaming‑Highlights für das Jahr 2026, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt! (Wenn sie nicht wieder verschoben werden.)

Die kommenden Jahre werden für Gamer außergewöhnlich stark und das Jahr 2026 scheint ganz besonders zu werden.

Zahlreiche große Marken kehren zurück, neue IPs stehen in den Startlöchern, und einige Studios arbeiten an ihren bisher ambitioniertesten Projekten. Die folgende Übersicht zeigt euch 15 Titel, die schon jetzt für gewaltige Vorfreude sorgen – quer durch alle Genres, Plattformen und Gaming‑Universen.

15 Gaming‑Highlights für das Jahr 2026

Fable markiert die Rückkehr eines der beliebtesten Fantasy‑RPGs überhaupt. Mit moderner Technik und typisch britischem Humor soll das Reboot die Magie der Reihe neu entfachen.

Marathon hingegen setzt auf einen stylischen Sci‑Fi‑Extraction‑Shooter, der PvP‑Gameplay mit tiefem Worldbuilding verbindet.

Invincible Vs bringt das brutale Superhelden‑Universum in ein actiongeladenes Multiplayer‑Erlebnis, während 007 First Light das legendäre Agenten‑Franchise in einem frischen, storygetriebenen Abenteuer neu interpretiert.

Forza Horizon 6 steht als Open‑World‑Racer bereit, um erneut Maßstäbe in Grafik, Fahrgefühl und Content‑Dichte zu setzen.

Call of Duty Next verspricht eine technische Weiterentwicklung der Shooter‑Formel und soll die Serie inhaltlich wie spielerisch neu ausrichten.

Gears of War: E‑Day erzählt die Anfänge des Locust‑Kriegs und kehrt zu den düsteren Wurzeln der Reihe zurück.

Grand Theft Auto VI gilt als das wohl größte Entertainment‑Projekt der kommenden Jahre und soll Open‑World‑Standards neu definieren.

Resident Evil Requiem führt die Horror‑Saga fort und setzt erneut auf atmosphärische Survival‑Action.

Halo Campaign Evolved soll die Kampagne der Serie auf ein neues Niveau heben und die Sci‑Fi‑Marke wieder stärker im Singleplayer verankern.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight kombiniert ikonische DC‑Momente mit dem typischen Lego‑Charme und umfangreichen Koop‑Elementen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bringt Lara Croft zurück zu ihren Abenteurer‑Wurzeln und setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Mythologie und moderner Action.

Control: Resonant erweitert das paranormale Universum von Remedy und vertieft die mysteriöse Welt des Federal Bureau of Control.

Directive 8020 liefert Sci‑Fi‑Horror in einem klaustrophobischen Weltraum‑Setting und setzt auf narrative Intensität.

Resonance: A Plague Tale Legacy führt die emotionale Erzählkunst der Reihe fort und verbindet historische Dramatik mit atmosphärischem Gameplay.

Diese 15 Titel zeigen, wie vielfältig und ambitioniert die Gaming‑Zukunft aussieht – von Open‑World‑Giganten über Horror‑Erlebnisse bis hin zu Rennspielen, Shootern und Story‑Abenteuern.

Und, wenn wir nur aus den 15 genannten Titeln eine Best-of-Liste machen müssten, würde diese wie folgt aussehen:

Grand Theft Auto VI Gears of War: E: Day Resident Evil Requiem Fable Tomb Raider: Legacy of Atlantis Halo Campaign Evolved Call of Duty Next Forza Horizon 6 Control: Resonant Resonance: A Plague Tale Legacy Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Directive 8020 007 First Light Marathon Invincible Vs

Natürlich fehlen hier Spiele wie Crimson Desert, PRAGMATA und andere.

Aber wir machen gerne mehr solcher Listen, wenn ihr mögt.

Also gebt uns Feedback in den Kommentaren und sagt uns auch, auf welche Spiele aus der Liste ihr euch freut und welche Titel, die hier nicht erwähnt wurden, ebenfalls zu euren Top-Spielen für das Jahr 2026 gehören!