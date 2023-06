Xbox Series X: VR-Markt aktuell zu klein, um rentabel zu sein

In der Vergangenheit äußerte sich Xbox-Chef Phil Spencer das ein oder andere Mal zu einer möglichen VR-Unterstützung der Xbox-Marke. Grundsätzlich passe das Format nicht zur Vision des gemeinschaftlichen Zeitvertreibs, sei aber ein interessanter Bereich, in dem wichtige Pionierarbeit geleistet werde.

Aktuell sei die Nachfrage der Xbox-Kunden nach VR äußerst gering, was sich möglicherweise in der Zukunft ändern und Xbox dazu verleiten könnte auf die Technik zu setzen, so Spencer. Zurzeit habe man allerdings kein Interesse an der Entwicklung von VR-Hardware.

Ganz ähnlich sieht das Xbox Game Studios-Leiter Matt Booty. Im Interview mit The Hollywood Reporter gibt er an, dass man mit VR etwa zehn Millionen Spieler erreichen müsste, um erfolgreich zu sein. PSVR2 verkaufte sich beispielsweise in den ersten sechs Wochen 600.000-mal.

„Ich denke, wir befinden uns aktuell in einer Art Wartezeit, bis es ein Publikum gibt. Wir haben das große Glück, dass wir diese großen IPs haben, die sich zu fortlaufenden Franchises mit großen Communitys entwickelt haben.“ „Wir haben zehn Spiele, die bis heute mehr als zehn Millionen Spieler erreicht haben, was eine ziemlich große Leistung ist, aber das ist die Art von Größenordnung, die wir brauchen, um Erfolg für ein Spiel zu sehen, und AR und VR sind einfach noch nicht so weit.“