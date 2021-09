Xbox Series X: Weitere Bilder zur Marvel Shang-Chi-Konsole

Wie wir bereits berichtet haben, besteht derzeit die Möglichkeit eine Xbox Series X im Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings-Design zu gewinnen. Alle Details dazu gibt es hier.

Falls ihr euch noch einen besseren Eindruck von der Custom-Konsole machen möchtet, gibt es hier weitere Bilder:

Got this custom Ten-Rings-inspired Series X from my friends at #Xbox !! You can’t buy it in stores but you CAN win one. Check out the @XBox Twitter for more details.

(Legends action figure included in Ten-Rings-branded pouch lollll)

#XBOXPartner pic.twitter.com/wvP9sBVA6z

— Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) September 11, 2021