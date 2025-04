Xbox Series X: Weiterer Ausbau für Xbox Play Anywhere geplant

Xbox Play Anywhere erlaubt es Spielern, ihre digital erworbenen Spiele sowohl auf ihrer Xbox als auch ihrem Windows-PC zu spielen, wobei Spielstände und Achievements nahtlos synchronisiert werden.

Laut VP of Xbox Gaming Devices & Ecosystem Jason Ronald erfreut sich das Feature großer Beliebtheit und wird mittlerweile von über 1.000 Spielen unterstützt.

Dass das Ende der Fahnenstange damit noch lange nicht erreicht ist, erklärte jetzt Xbox Head of Strategic Markets Agnes Kim, im Interview mit 4gamer.

Angesprochen auf den asiatischen Markt und die in der Region aktiven Indie-Entwickler benennt sie Xbox Play Anywhere als eines der wichtigen Werkzeuge für globale Märkte.

Dabei solle es sich aber auch weiterhin um eine flexible Option für Entwickler handeln und diesen keineswegs aufgezwungen werden:

„Wir glauben, dass wir durch den weiteren Ausbau von Play Anywhere in der Lage sein werden, das Ökosystem zu erweitern und mehr Spieler zu erreichen“, so Kim.