Xbox Series X: Wenn Bilder verzaubern können: Faszination des Artdesigns in Videospielen

Gerade erst kürzlich zeigte die düstere Samurai-Fabel Trek to Yomi, wie ästhetisch ansprechender man Leid und Tod auf den heimischen Bildschirm bringen kann, und schlug bei dessen Vorstellung für große Wellen in der Gaming-Community.

Im Kampf gegen den Standard glänzen immer mehr Spiele mit einem einzigartigen Artdesign. Neben dem bekannt generischen Einheitsbrei (ja, du bist gemeint: 3rd-Person-Open-World-Formel), finden sich auch dank einer stetig wachsenden Indie-Szene oft so wunderbare Spielkonzepte, welche es verdient haben, auch außerhalb des Spiels betrachtet zu werden.

Von Elden Ring bis Cuphead und von der Kreativabteilung hinter den Moon Studios über Viktor Antonov bis Yōji Shinkawa. Neben herausforderndem Gameplay und einer packenden Story besitzt jedes gute Spiel noch eine weitere bedeutsame Eigenschaft, die das Erlebnis für uns Spieler zu einem einzigartigen Genuss verhelfen kann: ein kunstvolles Artdesign!

In den nachfolgenden Zeilen soll es um genau diese künstlerisch gesetzten Akzente und liebevoll gestalteten Welten gehen, welche bewusst oder unbewusst Emotionen in uns Spieler wecken, auch wenn es dazu keine High-End-Grafik benötigt. Viel Spaß beim Lesen!

Ein Beitrag von Michele Goi

Vor ein paar Tagen stolperte ich beim Scrollen meines Social Media Feeds über das Cover eines Comicbuchs. Auch wenn ich bisher noch nie ein Comicbuch gekauft, geschweige gelesen habe, war ich von dem Anblick so gefesselt, dass ich es sofort kaufen musste. Dabei kannte ich weder etwas von dem Inhalt, noch wusste ich zu Beginn etwas mit dieser neuen Comicbuchreihe anzufangen. Doch die Illustration des Covers hat mich von der ersten Sichtung an angezogen. Dies geschah auf einer emotionalen Ebene, welche man sich oft selbst kaum zu erklären vermag.

Auch das ein oder andere klassische Spielcover vermochte es bereits, mich mit seinen visuellen Reizen anzulocken. Als großer Fan der Metal Gear Solid-Reihe stach mir damals das Cover von Left Alive direkt ins Auge, auch wenn das finale Spiel der Illustration aus der Feder von Yōji Shinkawa nicht ansatzweise gerecht werden konnte.

Fakt ist, wir werden jeden Tag von visuellen Reizen nur so überschüttet. Unzählige Spiele rauschen an uns vorbei, kämpfen um unsere Aufmerksamkeit und müssen aus der Masse herausstechen können. Oft reicht bereits ein kurzer Blick, um zu entscheiden, ob ein Spiel gespielt wird, oder halt nicht.

Noch immer kreisen meine Gedanken über ein Spiel, dessen Trailer auf der E3 Xbox Pressekonferenz 2017 mit seinem stilistisch auffälligen Artdesign für Furore gesorgt hat.

The Last Night weckte mit seiner Präsentation Erinnerungen an Blade Runner, und hinterließ aufgrund seiner stimmungsvollen 2D-Perspektive mit Schärfentiefe-Effekten einen bleibenden Eindruck. Obwohl bereits vor fünf Jahren angekündigt, und bisher nicht erschienen, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, eines Tages durch den virtuellen Regen dieser überzeichneten Blade Runner-Ästhetik zu schleichen und mich inmitten Neonreklametafeln zu verlieren. Dies aufgrund der Wirkung des Artdesigns. Klingt bekloppt? Ist aber so.

Durch spezielles Artdesign können selbst kleine Titel bei uns Spielern hängen bleiben. Dabei schreibe ich bewusst von Artdesign und nicht Grafik, da es hierbei nicht darauf ankommt, die fotorealistischste Grafik auf den Bildschirm zu zaubern.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass einige der bekanntesten und optisch ansprechendsten Videospiele keine fotorealistische Grafik haben. Es ist die Einzigartigkeit, die sie auszeichnet. Viel mehr gilt es, mit den Mitteln, die man im Medium Videospiel zur Verfügung hat, ein ansprechendes, irgendwie ikonisches, individuelles Design von Welt und Figuren zu schaffen. Anderseits lässt sich jedoch festhalten, dass ein gutes Artdesign selbst altbackene Grafik aushebeln kann.

Dies zeigt sich nirgends besser als in dem schmutzigen Cel-Shading Grafikstil der Boarderlands-Reihe, der mit starken Kontrasten und gelungenen Effekten für einen einzigartigen, surrealen Look sorgt, den schwarz-weißen Silhouetten in LIMBO oder dem bald erscheinenden und von den Werken von HR Giger inspirierten Scorn. Keines dieser Spiele bieten die perfekte Darstellung jedes Grashalms. Stattdessen geben sie durch ihre einzigartigen Kunststile einen künstlerischen Blick auf ihre Welt preis.

Selbst ein spielbarer Cartoon wie Cuphead konnte mich dank des ganz eigenen „historischen“ Zeichentrickstil mit Animationen im Dreißiger-Design und der daraus resultierenden Atmosphäre alter Cartoons begeistern, noch bevor ich es überhaupt anspielen konnte.

Bedeutend dafür ist auch das Zusammenspiel mit der richtigen musikalischen Untermalung. Ein grandioses Beispiel dafür, ist das Weltendesign von Bungies Halo oder Destiny, welche in Zusammenspiel mit dem orchestralen Soundtrack sich nicht hinter Verfilmungen wie Star Wars anstellen müssen. Vielleicht auch nur, weil es eine Form unseres Eskapismus bedient, und uns wie in Psychonauts in abgefahrene Abenteuer auf ungreifbaren Welten schickt.

Hinter jedem Spiel sitzt mindestens ein Game Art Designer, welcher eine Menge Arbeit und Lebenszeit in ein Projekt steckt, um dem Spieler ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Sie sind dafür verantwortlich, Skizzen zu erstellen und das „Feeling“ eines Spiels zu schaffen. Sie sind Künstler und erhalten als solche immer noch viel zu wenig Anerkennung. Denn ohne deren künstlerische Leitung, wären Videospiele nicht das, was sie heute sind.

Über das Artdesign lässt sich ein Spiel verkaufen. Allerdings ist es nicht ein Alleinstellungsmerkmal, ob ein Spiel schlussendlich gut ist. Wie oft Artdesign aber auch bloß Fassade sein kann, haben auch schon etliche Werke eindrücklich gezeigt. Hierbei sprechen wir dann von „style over substance“. Die Aussage „Never judge a book by its cover“ gilt somit in alle Richtungen.

Letztlich ist Artstyle natürlich auch persönlicher Geschmack. Was den einen fasziniert, stößt den anderen ab. Es kann jedoch ein wichtiger Punkt sein. Gerade kleineren Spielen merkt man es an, dass sie sich diesbezüglich mehr trauen.

Das in verblichenem Schwarz-Weiß flimmernde Trek to Yomi bildet dabei keine Ausnahme. In jüngster Vergangenheit schlug die Welt von Far: Changing Tides in dieselbe Kerbe. Dessen Spielwelt erinnert an ein verträumtes Gemälde, auf dem wir als Pinselstrich, tapfer hin und her rätseln, kleine Pakete durch die Gegend schleppen, damit das Gemälde schließlich stilvoll weiterscrollt. Das Spiel ist quasi ein einzigartiges Kunstwerk, ein spielbares Gemälde. Es scheint, als habe die Spielebranche erkannt, dass gute Videospiele nicht nur eine Möglichkeit sind eine Geschichte, sondern auch Kunst zu teilen.

Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn Entwickler den Mut haben, ästhetisch etwas zu riskieren und sich dabei versuchen, künstlerische Ausrufezeichen zu setzten. Und gerade hier liegt für mich die Stärke des Abo-Service von Microsoft. Dank des Xbox Game Pass kann man sich auch auf das Experimentelle einlassen und genießt den Luxus Spiele zu spielen, welche einem mit einem andersartigen Artdesign belohnen – denn ansonsten bleiben Spieler meist bei dem, was man kennt! Doch wenn die Bilder selbst schon eine Geschichte erzählen und sich immer mehr Entwickler aus dem künstlerischen Mainstream-Fahrwasser bewegen, sich Spiele eine ganz eigene Ästhetik bedienen, lässt mich dies immer wieder aufs Neue meine Liebe zum Spiel entdecken.

Hinweis: Dies ist ein Kommentar von Michele Goi, der in keinerlei Hinsicht die Einstellung von XboxDynasty oder anderen Mitarbeitern widerspiegelt.