Xbox Series X: Werbespot feiert emotionale Momente

Spiele sind für viele von uns weit mehr als bloße Unterhaltung. Sie sind Welten, in die wir eintauchen, Geschichten, die uns berühren, und Erlebnisse, die uns zusammenschweißen. Sie schenken uns Augenblicke voller Freude, lassen uns lachen, manchmal sogar weinen – und schaffen Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.
Genau diese Magie fängt der neue Xbox-Werbespot „More than a game“ ein. Er erinnert uns daran, dass Gaming nicht nur ein Zeitvertreib ist, sondern ein Gefühl, das Herzen bewegt und Menschen verbindet. Vielleicht weckt er bei euch sogar die Emotionen, die ihr mit euren ganz persönlichen Spielerlebnissen verbindet.
Welches Spiel hat euch in diesem Jahr am meisten berührt, euch Gänsehaut beschert oder unvergessliche Momente geschenkt?
Neben dem aktuellen Spot warb Microsoft vor einigen Tagen bereits in einem anderen speziell für den Xbox Game Pass. Darin standen preisgekrönte Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33, Call Of Duty: Black Ops 7, South of Midnight und The Outer Worlds 2 im Mittelpunkt.
Schließlich wurde zuvor schon für Hardware geworben. Jedoch nicht mit den eigenen Xbox-Konsolen, sondern mit dem ROG Xbox Ally Handheld und einem Rabatt von $100.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön gemachter Trailer, da werden Erinnerungen wach.
Reichlich spät, war erstaunlich ruhig rund um den black friday ..
dying light 2, nebenquest, den hund töten und ihn somit von seinem leiden erlösen? oder den hund seinem schicksal überlassen (unter qualen von zombies gefressen werden)
war so traurig und konnt mich gefühlt 10minuten nicht entscheiden
Meine Highlights dieses Jahr waren Claire Obscur E33, Hollow Knight Silksong und Ninja Gaiden 4, alles Titel die mir sehr ans Herz gewachsen sind, zum einen Clair Obscur als Überraschungshit mit der tollen Story, Musik, Spielewelt und Kampfsystem, zum anderen Silksong, schönes Metroidvania mit viel Frustpotenzial und trotzdem enorm spaßig und dann noch Ninja Gaiden 4, hat mich an die Xbox 360 Zeit mit den Spielen erinnert, war sehr viel Nostalgie dabei.
Man hätte die letzten Jahre für die Series Konsolen werben müssen.
Ganz guter Trailer👍🏼
Später hätte man es nicht tun können ?
Microsoft macht so Microsoft-Sachen. Muss man nkcjt verstehen