Xbox Series X: Werbespot feiert emotionale Momente

30 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Xbox-Werbespot „More than a game“ weckt Erinnerungen, löst Emotionen aus und zeigt, wie Games zu unvergesslichen Momenten werden.

Spiele sind für viele von uns weit mehr als bloße Unterhaltung. Sie sind Welten, in die wir eintauchen, Geschichten, die uns berühren, und Erlebnisse, die uns zusammenschweißen. Sie schenken uns Augenblicke voller Freude, lassen uns lachen, manchmal sogar weinen – und schaffen Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.

Genau diese Magie fängt der neue Xbox-Werbespot „More than a game“ ein. Er erinnert uns daran, dass Gaming nicht nur ein Zeitvertreib ist, sondern ein Gefühl, das Herzen bewegt und Menschen verbindet. Vielleicht weckt er bei euch sogar die Emotionen, die ihr mit euren ganz persönlichen Spielerlebnissen verbindet.

Welches Spiel hat euch in diesem Jahr am meisten berührt, euch Gänsehaut beschert oder unvergessliche Momente geschenkt?

Neben dem aktuellen Spot warb Microsoft vor einigen Tagen bereits in einem anderen speziell für den Xbox Game Pass. Darin standen preisgekrönte Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33, Call Of Duty: Black Ops 7, South of Midnight und The Outer Worlds 2 im Mittelpunkt.

Schließlich wurde zuvor schon für Hardware geworben. Jedoch nicht mit den eigenen Xbox-Konsolen, sondern mit dem ROG Xbox Ally Handheld und einem Rabatt von $100.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

30 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. GuitarPunk94 6700 XP Beginner Level 3 | 17.12.2025 - 16:01 Uhr

    dying light 2, nebenquest, den hund töten und ihn somit von seinem leiden erlösen? oder den hund seinem schicksal überlassen (unter qualen von zombies gefressen werden)
    war so traurig und konnt mich gefühlt 10minuten nicht entscheiden

    0
  4. Katanameister 271200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.12.2025 - 16:17 Uhr

    Meine Highlights dieses Jahr waren Claire Obscur E33, Hollow Knight Silksong und Ninja Gaiden 4, alles Titel die mir sehr ans Herz gewachsen sind, zum einen Clair Obscur als Überraschungshit mit der tollen Story, Musik, Spielewelt und Kampfsystem, zum anderen Silksong, schönes Metroidvania mit viel Frustpotenzial und trotzdem enorm spaßig und dann noch Ninja Gaiden 4, hat mich an die Xbox 360 Zeit mit den Spielen erinnert, war sehr viel Nostalgie dabei.

    0
  5. Evilski 40400 XP Hooligan Krauler | 17.12.2025 - 16:23 Uhr

    Man hätte die letzten Jahre für die Series Konsolen werben müssen.

    0

Hinterlasse eine Antwort