Xbox Series X: Werbespot feiert emotionale Momente

Xbox-Werbespot „More than a game“ weckt Erinnerungen, löst Emotionen aus und zeigt, wie Games zu unvergesslichen Momenten werden.

Spiele sind für viele von uns weit mehr als bloße Unterhaltung. Sie sind Welten, in die wir eintauchen, Geschichten, die uns berühren, und Erlebnisse, die uns zusammenschweißen. Sie schenken uns Augenblicke voller Freude, lassen uns lachen, manchmal sogar weinen – und schaffen Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.

Genau diese Magie fängt der neue Xbox-Werbespot „More than a game“ ein. Er erinnert uns daran, dass Gaming nicht nur ein Zeitvertreib ist, sondern ein Gefühl, das Herzen bewegt und Menschen verbindet. Vielleicht weckt er bei euch sogar die Emotionen, die ihr mit euren ganz persönlichen Spielerlebnissen verbindet.

Welches Spiel hat euch in diesem Jahr am meisten berührt, euch Gänsehaut beschert oder unvergessliche Momente geschenkt?

Neben dem aktuellen Spot warb Microsoft vor einigen Tagen bereits in einem anderen speziell für den Xbox Game Pass. Darin standen preisgekrönte Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33, Call Of Duty: Black Ops 7, South of Midnight und The Outer Worlds 2 im Mittelpunkt.

Schließlich wurde zuvor schon für Hardware geworben. Jedoch nicht mit den eigenen Xbox-Konsolen, sondern mit dem ROG Xbox Ally Handheld und einem Rabatt von $100.