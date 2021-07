Xbox Series X: Werbung wie im TV bald in Xbox- und PlayStation-Spielen möglich

Die Marketingfirma Simulmedia hat erfolgreich ein System entwickelt, das Werbespots in Konsolenspiele einbinden kann. Diese PlayerWON genannte Plattform wird seit einem Jahr getestet und soll diese Woche auf den Markt kommen.

Die Idee dahinter ist Werbetreibenden den Zugang zu jüngeren Zielgruppen zu geben, die sie mit normalen Werbespots nicht erreichen würden. Die von einem Server gestreamten Spots müsstet ihr dann wie bei manchen Handy-Spielen vollständig ansehen, bevor die Action weitergeht. Das System erlaubt den Publishern allerdings auch den Spielern Belohnungen anzubieten, wie In-Game-Währung oder Charakter-Anpassungen.

Wie Simulmedia ermittelt haben will, wären Gamer dazu bereit bis zu 10 Werbeeinblendungen pro Tag zu sehen, wenn sie dafür freie Perks erhalten. Gleichzeitig haben sie schon einen Deal mit EA und Hi-Rez (dem Publisher von SMITE: Battleground of the Gods) unterzeichnet. Zwar sind in dem Bericht noch keine Spiele genannt, in denen das System zum Einsatz kommen soll, dennoch plant Simulmedia die Werbung bis zum Ende des Jahres in etwa einem Dutzend Spielen einzubauen.

MMA-Fans haben ein ähnliches System letztes Jahr in UFC 4 gesehen, bevor es nach heftigen Protesten wieder entfernt wurde.

Was glaubt ihr? Werden Videospiele auf Konsolen bald durch Werbeeinblendungen unterbrochen?