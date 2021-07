Xbox Series X: Phil Spencer über Schlüsselmomente

In der 500. Episode des IGN-Podcasts Unlocked, der auch als Feier zum 20-jährigen Jubiläum der Xbox diente, beantwortete Xbox-Chef Phil Spencer offen eine Reihe von Fragen, darunter die nach seinem Lieblingsjahr in der Xbox-Geschichte und nach den Plänen des Teams für die Zukunft.

Als er gebeten wurde, sein Lieblingsjahr in der 20-jährigen Geschichte von Xbox auszuwählen, sagte Spencer:

„Ich werde immer dieses Jahr wählen, weil ich immer nach vorne schaue. Wenn ich an die Vision denke, die das Team hat – wir kommen gerade von einem erstaunlichen Xbox Bethesda Showcase – ich liebe es einfach, wie sich die Marke im Moment zeigt.“

„Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an eine Zeit erinnern, in der wir in einer besseren Position waren als jetzt, mit den Studiokapazitäten, die wir jetzt haben, wo unsere Hardware steht – mit den zwei großartigen Konsolen [Xbox Series X und Xbox Series S] – und unsere Dienste wachsen weiter. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir mit Xbox noch nie in einer besseren Position waren als jetzt.“

Spencer ging aber auch darauf ein, dass der Launch der Xbox One ein Schlüsselmoment in der Xbox-Geschichte war. So herausfordernd er für Microsoft auch war, so hat er doch den Weg dahin geebnet, wo das Team jetzt steht.

„Es war so ein entscheidender Moment für das Team, um zu prüfen: Wofür stehen wir? Was wollten wir sein, als wir vorwärts gingen?'“ sagte Spencer. „Für die Marke war es ein herausforderndes Jahr, in dem wir viel lernen mussten.“

Microsoft konzentrierte sich auch darauf, die Xbox One in erster Linie als Entertainment-Hub zu positionieren, anstatt als eine auf Spiele fokussierte Maschine.