Xbox Series X: Winter Game Demo Event angekündigt

Im Winter wird es ein Demo Event geben, wobei ihr zahlreiche Spiele in einer frühen Entwicklerdemo spielen könnt.

Microsoft hat bekannt gegeben, dass das Winter Game Demo Event am 6. Dezember 2022 auf der Xbox starten wird. Hierbei erhaltet ihr in einer Entwicklerdemo frühen Zugriff auf ausgewählte Spiele, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

Vom 6. Dezember bis zum 20. Dezember 2022 habt ihr die Möglichkeit über 20 Spiele auszuprobieren und zu spielen. Hierbei würden sich die Entwickler im Anschluss auch sehr über euer Feedback freuen.

Microsoft gibt zu diesem Winter Game Demo Event noch folgende Details bekannt:

„Diese Demos werden nur eine Woche lang auf dem Xbox Dashboard zu sehen sein. Einige werden später wieder im Demo-Kanal veröffentlicht, aber viele werden am Ende der Woche einfach verschwinden, also schaut sie euch an, solange ihr könnt.“ „Die Entwickler würden gerne wissen, was ihr denkt. Kontaktiert sie in den sozialen Medien oder über ihre Websites. Wenn ihr das Spiel mögt, sagt es ihnen. Wenn ihr konstruktive Kritik habt, würden sie diese auch gerne hören.“ „Diese „Spieldemos“ sind nicht die Norm. Die Demos, die ihr in unserem Demo-Kanal sonst bekommt, werden in der Regel erstellt, nachdem das Spiel fertig (oder fast fertig) ist, und stellen eine fast endgültige Version dar. Diese Demos sind jedoch so etwas wie „Showfloor-Demos“ und nicht unbedingt ein Hinweis auf das Endprodukt. Beachtet bitte auch, dass sich diese Spiele bis zur Veröffentlichung weiterentwickeln und noch ausgefeilter werden.“

Die endgültige Liste aller Demos wird am 6. Dezember enthüllt. Dennoch hat Microsoft es sich nicht nehmen lassen, einige Titel jetzt schon zu verraten, die beim Winter Game Demo Event dabei sind.

