Xbox Series X: Wird das nächste DOOM für PlayStation erscheinen?

Microsoft soll einen Multiplattform-Release des nächsten Teils der Spielreihe DOOM sowie den Microsoft Flight Simulator in Betracht ziehen.

Microsoft bestätigte in der letzten Woche die Absicht, mehrere Xbox-First-Party-Spiele auf anderen Plattformen zu veröffentlichen.

Phil Spencer sagte im Business Update-Podcast, dass man dafür vier Spiele vorgesehen habe. Es wird vermutet, dass es sich um Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded handelt.

Tom Warren von The Verge berichtet dazu, dass Microsoft zuvor in Betracht gezogen haben soll, nicht nur Gears of War, sondern auch den Microsoft Flight Simulator und den nächsten Teil der Ego-Shooter Reihe DOOM auf andere Plattformen zu bringen.

Bei Microsoft wird man sich genau anschauen, wie die vier Spiele performen, ehe man endgültige Entscheidungen über weitere Spiele trifft.

Phil Spencer sagte zuvor, dass Starfield und Indiana Jones and the Great Circle aktuell nicht für andere Plattformen erscheinen, aber man sollte es nicht ausschließen.

„Ich glaube nicht, dass wir als Branche jemals ausschließen sollten, dass ein Spiel für eine andere Plattform erscheint“, sagte Spencer.