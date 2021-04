Xbox Series X: Wissens-Quiz testet Gaming-Industrie-Größen

In einer neuen Xbox Game Show namens „You’ve got Game“ testen Gaming-Industrie-Größen ihr Wissen.

In der Xbox Games Show „You’ve got Game“, gehostet von Jessica Chobot, testen Gaming-Industrie-Größen ihr Wissen. Zu den Gästen gehören Tim Schafer, Präsident und CEO von Double Fine Productions Inc., der aktuell an Psychonauts 2 arbeitet – Meggan Scavio, Präsident und CEO der Acdemy of Interactive Arts & Sciences und Nathan Vella, ehemaliger Mitbegründer und Präsident von Capybara Games, der aktuell bei Annapurna Interactive arbeitet.

Als Gewinn werden die erspielten Punkte in Geld umgewandelt, welches an gemeinnützige Organisationen gespendet wird. Die Fragen sind aus den Kategorien „All about Devs“, „Indie Games“, „Memecraft“ und „Keep it PC, please!“.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen: