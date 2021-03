Xbox Series X: Worms Rumble, Hell Let Loose und mehr erscheinen für Xbox

In einem neuen Finanzbericht hat Team 17 bekannt gegeben, dass zahlreiche Spiele für Xbox Series X/S erscheinen werden. Mit dabei sind auch Worms Rumble und Hell Let Loose.

Team17 gibt bekannt: „2021 wird ein sehr aufregendes und arbeitsreiches Jahr für Team17, mit mehr Spielen, die bei unserem Label unter Vertrag sind, als jemals zuvor in unserer Geschichte und neuen IP-Starts, auf die wir uns freuen können, darunter Rogue Heroes, King of Seas, Narita Boy, Epic Chef, Super Magbot, Greak: Memories of Azur, Honey I Joined a Cult und Hokko Life sowie drei neue Spiele, die noch angekündigt wurden.“

„Daneben wird Hell Let Loose den Early Access verlassen und für PlayStation 5 und Xbox X/S erscheinen, Overcooked! All You Can Eat wird für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und Worms Rumble wird für Xbox X/S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Ich freue mich darauf, unsere Aktionäre im Laufe des Jahres über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.“