Xbox Series X: Xbox 25th Anniversary Collection: Limited Edition Konsole und Controller enthüllt

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Xbox feiert 25 Jahre mit neuer Series X25 Limited Edition Konsole und Controller.

Xbox feiert ein besonderes Jubiläum: Zum 25-jährigen Bestehen der Marke hat Microsoft beim Xbox Games Showcase 2026 eine neue Hardware-Sonderedition vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht die Xbox Series X25 Limited Edition Konsole, die von einem der ikonischsten Xbox-Designs der vergangenen 25 Jahre inspiriert ist. Das klassische Erscheinungsbild wurde modern interpretiert und mit aktueller Hardware-Leistung kombiniert, um sowohl Sammler als auch aktive Spieler anzusprechen.

Ergänzt wird die Jubiläums-Hardware durch den Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, der ebenfalls das 25-jährige Design-Erbe aufgreift. Ein besonderes Detail ist das transparente Gehäuse auf der Rückseite, durch das erstmals das klassische Xbox-Logo sichtbar wird.

Auch die Tastenbelegung greift die Geschichte der Marke auf: Die farbigen ABXY-Tasten orientieren sich am Originaldesign früherer Generationen, während der grüne Xbox-Button als visuelle Hommage an den ikonischen Start der Marke dient.

Die Xbox Series X25 Limited Edition erscheint im November 2026, während der Controller X25 Special Edition bereits im Oktober 2026 veröffentlicht wird.

Mit der neuen Jubiläums-Collection setzt Microsoft bewusst auf Nostalgie und Designgeschichte und verbindet diese mit der aktuellen Konsolengeneration.

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41 Kommentare Added

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  1. Ralle89 168565 XP First Star Onyx | 07.06.2026 - 21:38 Uhr

    Ja OK kann man machen aber ich passe habe eine Series X die reicht bis zur Helix 😎

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  2. kleineAmeise 172990 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.06.2026 - 21:40 Uhr

    Die sieht wunderschön aus.💚
    Schade dass es die nicht am Anfang gab. Hätte ich mir 💯% geholt.

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  3. nexus258 63160 XP Romper Stomper | 07.06.2026 - 21:44 Uhr

    Kommt wie immer zu spät, für alle die schon eine haben lohnt es sich nicht die zu kaufen außer man hat eh zu viel Geld

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  4. cartoon11 32240 XP Bobby Car Bewunderer | 07.06.2026 - 21:46 Uhr

    Mal schauen, ob ich mich bei der Konsole zurückhalten kann… der Controller muss aber her!

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  5. de Maja 349065 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.06.2026 - 21:49 Uhr

    Sieht schon geil aus aber hab schon ne normale die ist auch cool😅
    Ich will lieber wissen wie die Helix aussehen wird.

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  6. Rotten 127935 XP Man-at-Arms Onyx | 07.06.2026 - 21:50 Uhr

    Top Design 👌🏼 90er vibes, gefällt mir sehr 😹✌🏻

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