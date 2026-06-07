Xbox Series X: Xbox 25th Anniversary Collection: Limited Edition Konsole und Controller enthüllt

Xbox feiert ein besonderes Jubiläum: Zum 25-jährigen Bestehen der Marke hat Microsoft beim Xbox Games Showcase 2026 eine neue Hardware-Sonderedition vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht die Xbox Series X25 Limited Edition Konsole, die von einem der ikonischsten Xbox-Designs der vergangenen 25 Jahre inspiriert ist. Das klassische Erscheinungsbild wurde modern interpretiert und mit aktueller Hardware-Leistung kombiniert, um sowohl Sammler als auch aktive Spieler anzusprechen.

Ergänzt wird die Jubiläums-Hardware durch den Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, der ebenfalls das 25-jährige Design-Erbe aufgreift. Ein besonderes Detail ist das transparente Gehäuse auf der Rückseite, durch das erstmals das klassische Xbox-Logo sichtbar wird.

Auch die Tastenbelegung greift die Geschichte der Marke auf: Die farbigen ABXY-Tasten orientieren sich am Originaldesign früherer Generationen, während der grüne Xbox-Button als visuelle Hommage an den ikonischen Start der Marke dient.

Die Xbox Series X25 Limited Edition erscheint im November 2026, während der Controller X25 Special Edition bereits im Oktober 2026 veröffentlicht wird.

Mit der neuen Jubiläums-Collection setzt Microsoft bewusst auf Nostalgie und Designgeschichte und verbindet diese mit der aktuellen Konsolengeneration.