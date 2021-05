Xbox Series X: Xbox & Bethesda Showcase Wallpaper in 4K

Autor:, in / Xbox Series X

Ihr möchtet euch die Xbox & Bethesda Showcase Grafik als Wallpaper in 4K sichern? Kein Problem!

Gestern Abend hat Microsoft offiziell verkündet, dass am 13. Juni 2021 um 19:00 Uhr deutscher Zeit der Xbox & Bethesda Showcase stattfinden wird. Dazu wurde eine schmucke Grafik veröffentlicht, die sich viele ohne Schrift als Wallpaper in 4K gewünscht haben. Dem Wunsch wurde nachgekommen und somit könnt ihr euch die Grafik unter dem folgenden Link in 4K herunterladen: