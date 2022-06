Xbox Series X: Xbox bringt App für Samsung TV-Geräte, keine Konsole erforderlich

Microsoft gibt bekannt, dass man in Partnerschaft mit Samsung eine Xbox Smart Hub TV-App veröffentlichen wird, die mit aktuellen Samsung Geräten kompatibel ist.

Xbox-Spiele auf 2022 Samsung Smart TVs zu spielen, bietet Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedern einfachen und sofortigen Zugang zu über 100 hochwertigen Spielen, einschließlich Xbox Game Studios-Titeln am selben Tag ihrer Veröffentlichung.

Microsoft gibt bekannt: „Heute haben wir bekannt gegeben, dass wir mit Samsung zusammenarbeiten, um die Xbox App auf 2022 Smart TVs zu bringen, damit ihr Hunderte von Cloud-fähigen Spielen spielen könnt, ohne eine Konsole zu benötigen.“

„Das bedeutet Hunderte von Spielen in unserer Game Pass Ultimate-Bibliothek und Fortnite ohne Abonnement. Das Spielen von Xbox-Spielen auf den 2022 Smart TVs von Samsung wird ein nahtloses Erlebnis sein – es wird ähnlich sein wie die Nutzung jeder anderen Streaming-App auf Ihrem Fernseher. Ab dem 30. Juni ist es ganz einfach: Rufen Sie die Xbox-App über den Samsung Gaming Hub oder Media Hub auf, melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Microsoft-Konto an und schließen Sie Ihren bevorzugten Bluetooth-Controller an. Wenn Sie Game Pass Ultimate-Mitglied sind, haben Sie Zugang zu vielen großartigen Cloud-fähigen Spielen, oder Sie können Fortnite ohne Abonnement spielen.“