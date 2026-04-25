Xbox Series X: Xbox-Chefin enthüllt neue Strategie: „Return of Xbox“ und Game Pass im Fokus

In einem exklusiven Interview mit GameFile haben Xbox-Chefin Asha Sharma und Xbox-Content-Chef Matt Booty ihre Vision für die Zukunft der Gaming-Sparte von Microsoft erläutert.

Im Mittelpunkt steht die neue strategische Ausrichtung der Marke Xbox, die laut Führung wieder stärker auf ihre Kernwerte setzen soll: eine „offene, persönliche und erschwingliche“ Plattform.

Game Pass im Fokus

Ein zentrales Thema ist der Xbox Game Pass. Sharma erklärte, dass das Abo-Modell „fortified“ werden soll – also wirtschaftlich nachhaltiger und langfristig stabil. Ziel sei es, mehr Spieler zu gewinnen, die länger im Service bleiben und mit dem Angebot zufrieden sind.

Gleichzeitig deutete sie an, dass sich das Preis- und Inhaltsmodell weiter verändern könnte. So sei Game Pass bereits angepasst worden, unter anderem durch neue Preisstrukturen und Änderungen bei großen Releases wie Call of Duty.

Konsolen und „Gen 9“

Auch die aktuelle Konsolengeneration („Gen 9“) soll laut Xbox wieder stärker in den Fokus rücken. Das Ziel sei es, die Xbox Series X|S als stabile, qualitativ hochwertige Basis zu stärken und regelmäßige Updates sowie bessere Performance sicherzustellen.

Spiele-Strategie und Qualität

Matt Booty betonte zudem, dass die Xbox Game Studios eine verlässlichere Veröffentlichungsstruktur anstreben. Ziel sei eine stabile Release-Pipeline mit höherer Qualität, um häufiger Spiele mit „Game-of-the-Year“-Potenzial zu liefern.

Plattform wird neu gedacht

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die zukünftige Plattformstrategie. Xbox will laut Sharma „offener“ werden und Möglichkeiten schaffen, mehr Inhalte und potenziell auch externe Stores oder Systeme zu integrieren. Konkrete Entscheidungen dazu stehen jedoch noch aus.

Auch beim Thema Exklusivität gibt es keine endgültigen Festlegungen. Xbox wolle laut Sharma datenbasiert entscheiden und die Auswirkungen über einen längeren Zeitraum bewerten.

Asha Sharma über Exklusivität: „Wir werden einen datengesteuerten Ansatz und einen strategisch geprägten Ansatz verfolgen und dann werden wir unsere Prinzipien betrachten und einige Entscheidungen treffen… Ich möchte die richtige Entscheidung treffen, nicht die schnellste Entscheidung.“

„Return of Xbox“

Intern spricht Microsoft laut Interview vom „Return of Xbox“. Damit ist die Rückkehr zu den Grundprinzipien der Marke gemeint: Fokus auf Spiele, Plattformqualität, PC-Integration und ein besseres Nutzererlebnis.

Ausblick

Sharma betonte abschließend, dass Xbox wieder wachsen soll – mit mehr täglichen Spielern im gesamten Ökosystem. Gleichzeitig machte sie klar, dass viele Entscheidungen noch offen sind und langfristig getroffen werden.