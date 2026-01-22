Xbox Series X: Xbox erweitert Maus‑ & Tastatur‑Support

Immer mehr Xbox‑Titel unterstützen Maus und Tastatur – zehn neue Spiele sind diesen Monat dazugekommen, darunter The Outer Worlds 2 und Prince of Persia: The Lost Crown.

Xbox baut die Unterstützung für Maus und Tastatur weiter aus und macht das Spielen auf Konsole und Cloud noch flexibler. Wired‑USB‑Maus und ‑Tastatur funktionieren inzwischen in einer wachsenden Zahl von Spielen und Apps – sowohl auf Xbox‑Konsolen als auch auf Windows‑Geräten.

Parallel dazu stehen mittlerweile über 230 Spiele mit Touch‑Steuerung im Cloud‑Gaming bereit, was mobile Spielerinnen und Spielern noch mehr Optionen eröffnet.

Neu hinzugefügt – Maus & Tastatur im Januar

Diese Titel unterstützen ab sofort Maus und Tastatur:

  • Kentum
  • Easy Red 2
  • Little Rocket Lab
  • Bratz Rhythm & Style
  • The Outer Worlds 2
  • Pacific Drive
  • Detechtive 2112
  • Routine
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Silver Nornir

Die Liste wächst kontinuierlich – und Xbox macht klar, dass präzisere Steuerung und mehr Eingabe‑Flexibilität ein zentraler Bestandteil der Plattform bleiben.

  1. Katanameister 303040 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.01.2026 - 09:20 Uhr

    Die Transformation zu einem PC-Konsolenhybrid schreitet immer mehr voran 🧐.

  2. Thamixis 4640 XP Beginner Level 2 | 22.01.2026 - 09:27 Uhr

    Es ist einfach klasse selbst zu entscheiden wie man lieber spielt, ob mit Maus/Tastatur bzw. Controller. Vor allem bei offline Spielen erarbeitet man sich ja keinen Vorteil. Hatte ich mir schon zur Xbox 360 gewünscht, speziell bei UT3.

  3. Wartenaufwunder 148870 XP Master-at-Arms Onyx | 22.01.2026 - 09:30 Uhr

    Toll…fühlt man sich direkt wie auf der Arbeit 😀

    Sorry..einmal Konsolero…immer Konsolero 😉

            • oldGamer 153320 XP God-at-Arms Silber | 22.01.2026 - 10:35 Uhr
              Antwort auf Wartenaufwunder

              Haben sie auch 🙂
              Im multiplayer kann man sich drüber streiten ob sowas gut ist. Gerade weil du eben dich mit m&t eigentlich deutlich besser bewegen kannst.
              Aber gerade in Singleplayer spielen speziell in so manch einem Menue ist es gar nicht mal so verkehrt.
              Oder in mmos im worldchat schreiben etc.
              Aber hat eben auf Konsole alles seine Vor und Nachteile.

  4. Ralle89 69900 XP Romper Domper Stomper | 22.01.2026 - 09:38 Uhr

    Finde ich super aber ich persönlich brauche es nur für Aufbau Strategie Spiele.

  7. Ryo Hazuki 98255 XP Posting Machine Level 4 | 22.01.2026 - 09:50 Uhr

    Ich spiele alle Age of Empires/Mythology mit Tastatur und Maus. Es ist wirklich cool selber zu entscheiden wie man Spielen möchte.

  9. DangerAron 7200 XP Beginner Level 3 | 22.01.2026 - 09:56 Uhr

    Ich kann das nur befürworten, dass immer mehr Spiele auch auf Konsole mit Maus und Tastatur gespielt werden können – Warum auch nicht? Es gibt einfach Genres, bei denen es absolut Sinn macht. Shooter, Strategie und teilweise – weil manchmal sehr komplex – auch Rollenspiele.

    Also gerne weiter so! 👍👍👍

