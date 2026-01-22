Xbox Series X: Xbox erweitert Maus‑ & Tastatur‑Support

Immer mehr Xbox‑Titel unterstützen Maus und Tastatur – zehn neue Spiele sind diesen Monat dazugekommen, darunter The Outer Worlds 2 und Prince of Persia: The Lost Crown.

Xbox baut die Unterstützung für Maus und Tastatur weiter aus und macht das Spielen auf Konsole und Cloud noch flexibler. Wired‑USB‑Maus und ‑Tastatur funktionieren inzwischen in einer wachsenden Zahl von Spielen und Apps – sowohl auf Xbox‑Konsolen als auch auf Windows‑Geräten.

Parallel dazu stehen mittlerweile über 230 Spiele mit Touch‑Steuerung im Cloud‑Gaming bereit, was mobile Spielerinnen und Spielern noch mehr Optionen eröffnet.

Neu hinzugefügt – Maus & Tastatur im Januar

Diese Titel unterstützen ab sofort Maus und Tastatur:

Kentum

Easy Red 2

Little Rocket Lab

Bratz Rhythm & Style

The Outer Worlds 2

Pacific Drive

Detechtive 2112

Routine

Prince of Persia: The Lost Crown

Silver Nornir

Die Liste wächst kontinuierlich – und Xbox macht klar, dass präzisere Steuerung und mehr Eingabe‑Flexibilität ein zentraler Bestandteil der Plattform bleiben.