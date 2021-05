Xbox Series X: Xbox-Exklusivität ist Plattform unabhängig

Exklusivtitel für Konsolen stellen häufig ein erhöhtes Verkaufsargument dar. In heutigen Zeiten scheint es manchmal jedoch nicht ganz klar, wie Plattform-Exklusivität eigentlich verstanden und ausgelegt wird.

Wie der Xbox Senior Product Planer, James Shields, kürzlich auf Twitter klargestellt hat, schließt eine Xbox-exklusive Veröffentlichung ein Erscheinen desselben Titels für PC nicht aus. Xbox würde als Marke betrachtet werden, die auf den Geräten Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen kann. Die Xbox-Exklusivität ist somit Plattform unabhängig und die Spiele werden dort erscheinen, wo der Xbox Game Pass integriert werden kann.

Xbox = brand, platform, ecosystem

PC / Xbox Series X|S / Xbox One = device

A game can be “Xbox exclusive” and still be on both console and PC

— James Shields ver.1.22474487139… (@shieldsjames) May 16, 2021