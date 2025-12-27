Xbox Series X: Xbox feiert die größten Gaming‑Momente 2025

In der aktuellen Ausgabe von This Week on Xbox blickt Xbox auf die prägendsten Gaming‑Momente des Jahres 2025 zurück.
Der Rückblick beginnt mit Avowed, einem der wichtigsten First‑Party‑RPG‑Titel des Jahres, gefolgt von einem Blick auf die Verfilmung von Minecraft, die als großes Cross‑Media‑Projekt für weltweite Aufmerksamkeit sorgte.
Mit South of Midnight rückt ein weiterer Xbox‑Titel in den Fokus, bevor Clair Obscur: Expedition 33 als einer der meistdiskutierten Indie‑Erfolge des Jahres hervorgehoben wird.
Ein zentrales Highlight ist das Xbox Showcase 2025, das zahlreiche große Ankündigungen und Gameplay‑Premieren bot. Grounded 2, die Fortsetzung des beliebten Survival‑Abenteuers, sowie die überraschende Halo‑x‑Helldivers‑2‑Kollaboration zählen zu den auffälligsten Momenten. Auch Hollow Knight: Silksong wird erwähnt, das weiterhin zu den meist erwarteten Titeln der Community gehört.
Der Rückblick führt euch anschließend zur Tokyo Game Show, wo Xbox seine Präsenz in Japan weiter ausgebaut hat, und zu Battlefield 6, das als einer der größten Shooter‑Releases des Jahres gilt. Mit dem ROG Xbox Ally und dem Ally X werden zudem zwei wichtige Hardware‑Neuheiten hervorgehoben, die das mobile Gaming‑Erlebnis auf Xbox‑Basis erweitern.
Weitere große Titel wie The Outer Worlds 2 und Call of Duty: Black Ops 7 markieren zusätzliche Höhepunkte des Jahres. Auch Gaming Copilot, die neue KI‑gestützte Gaming‑Assistenz, wird als bedeutende Innovation vorgestellt. Die Game Awards 2025, die Fallout‑Serie und das 25‑jährige Xbox‑Jubiläum runden den Jahresrückblick ab, bevor das Video mit einem kurzen Promo‑Segment endet.
Der Rückblick zeigt, wie vielfältig und ereignisreich das Xbox‑Jahr 2025 war – geprägt von großen Releases, neuen Technologien, starken Shows und ikonischen Momenten.
Was war euer größter Gaming-Moment 2025?
Für mich waren Clair obscure und KCD2 die absoluten Highlights dieses Jahr. Aber auch ansonsten waren viele Perlen dabei. Gefühlt war 2025 für mich das beste gaming Jahr seit langem. Ob 2026 das toppen kann?
Kann man KCD2 gut spielen, ohne den Vorgänger gespielt zu haben? Hab gelesen, dass die Story unmittelbar nach KCD1 fortgesetzt wird. Aber wie „schlimm“ ist es, wenn man kein Vorwissen hat?
Und akzeptiert das Spiel mich auch, wenn ich meine Seele nicht opfern kann? Also wenn ich keine 100 Stunden dafür übrig habe
Kingdom Come 2 werde ich mir auch noch gönnen
Gab keinen großen moment dieses jahr,vieles toll aber nicht weltbewegendes.
Dieses Jahr war leider das 3. Jahr in Folge in dem Microsoft, für mich, absolut 0 geliefert hat.
Nicht nur wahnsinnige Preiserhöhung und Sparmaßnahmen (gesparte deutsche Syncro) auch das, für mich, schlechte Portfolio hat mich, sagen Wir mal, sehr enttäuscht.
Mal schauen ob mich mit Forza Horizon 6 und Fable davon abhalten kann mich von dem Staubfänger (SeriesX) zu trennen.
Schade das Microsoft seit der 360 so stark nachgelassen hat. Ok, bleibt mehr Zeit für Switch 2 und PS5 Pro.
Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das Spiele-Jahr für Microsoft war ja schon knallvoll und das auch mit, meiner Meinung nach, guten Titeln. Klar, wir haben keine Plattformexklusivität mehr, aber ich bin nicht der Meinung, dass es ein schlechtes Jahr war.
Aber ich bin bei dir, die 360-Zeiten waren glorreich. Da stimmte noch alles
Bei allen Respekt, Microsoft hat dieses Jahr etwa 5 mal mehr geliefert als Nintendo und playstation zusammen 😅✌🏼
Was eben demjenigen nichts bringt, dem nicht gefällt, was sie liefern.
Deshalb gibt es auch einfach keine „beste“ Konsole und kein Abo, das für jeden passt.
Ich fand 2025 mit der Xbox super. Ich hab aber auch keinen MS-Titel gespielt und nur die meiner Bibliothek hinzugefügt, die gratis waren xD
Ja, aber dafür haben Playstation und Nintendo die Konsolenverkäufe dominiert 😉🙃😅.
Habe kein einziges Spiel aus der Auflistung gespielt.😅
Avowed war wirklich der passende Anfang für dieses Jahr auf Seiten der Xbox.
Ein enttäuschendes Spiel und die schlechten Nachrichten gingen immer weiter.
Das Jahr ist richtig krass für mich gestartet mit Indiana Jones. Habe es erst im Januar gespielt. Und dann jetzt im spät Herbst habe ich Diablo für mich entdeckt. Das waren meine größten Momente. Aber war auch nicht anders wie die Jahre davor. Ich liebe gaming und werde es immer tun.und das im Microsoft Cosmos nur. 💚