Xbox Series X: Xbox feiert die größten Gaming‑Momente 2025

Xbox feiert die größten Gaming‑Momente 2025 – dieser Rückblick lässt euch alles noch einmal erleben.

In der aktuellen Ausgabe von This Week on Xbox blickt Xbox auf die prägendsten Gaming‑Momente des Jahres 2025 zurück.

Der Rückblick beginnt mit Avowed, einem der wichtigsten First‑Party‑RPG‑Titel des Jahres, gefolgt von einem Blick auf die Verfilmung von Minecraft, die als großes Cross‑Media‑Projekt für weltweite Aufmerksamkeit sorgte.

Mit South of Midnight rückt ein weiterer Xbox‑Titel in den Fokus, bevor Clair Obscur: Expedition 33 als einer der meistdiskutierten Indie‑Erfolge des Jahres hervorgehoben wird.

Ein zentrales Highlight ist das Xbox Showcase 2025, das zahlreiche große Ankündigungen und Gameplay‑Premieren bot. Grounded 2, die Fortsetzung des beliebten Survival‑Abenteuers, sowie die überraschende Halo‑x‑Helldivers‑2‑Kollaboration zählen zu den auffälligsten Momenten. Auch Hollow Knight: Silksong wird erwähnt, das weiterhin zu den meist erwarteten Titeln der Community gehört.

Der Rückblick führt euch anschließend zur Tokyo Game Show, wo Xbox seine Präsenz in Japan weiter ausgebaut hat, und zu Battlefield 6, das als einer der größten Shooter‑Releases des Jahres gilt. Mit dem ROG Xbox Ally und dem Ally X werden zudem zwei wichtige Hardware‑Neuheiten hervorgehoben, die das mobile Gaming‑Erlebnis auf Xbox‑Basis erweitern.

Weitere große Titel wie The Outer Worlds 2 und Call of Duty: Black Ops 7 markieren zusätzliche Höhepunkte des Jahres. Auch Gaming Copilot, die neue KI‑gestützte Gaming‑Assistenz, wird als bedeutende Innovation vorgestellt. Die Game Awards 2025, die Fallout‑Serie und das 25‑jährige Xbox‑Jubiläum runden den Jahresrückblick ab, bevor das Video mit einem kurzen Promo‑Segment endet.

Der Rückblick zeigt, wie vielfältig und ereignisreich das Xbox‑Jahr 2025 war – geprägt von großen Releases, neuen Technologien, starken Shows und ikonischen Momenten.

Was war euer größter Gaming-Moment 2025?