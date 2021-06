Xbox Series X: Xbox Games Change Your World-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Xbox Series X

„Jede gute Geschichte ist eine Liebesgeschichte“. So könnte der E3 Xbox & Bethesda Showcase am besten beschrieben werden. Nun hat Microsoft eine Zusammenfassung aller Highlights in Form eines Trailers veröffentlicht.

Im „Games Change Your World“-Trailer sind sechs Xbox Spiele zu sehen, die innerhalb der nächsten sechs Monate erscheinen werden: Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 und zuletzt Halo Infinite.

Die von Microsoft veröffentlichten Spiele erscheinen exklusiv für die Xbox Series X/S und PC. Dazu landen alle gezeigten Titel direkt zum Release im Xbox Game Pass.