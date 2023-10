Xbox Series X: Special Olympics-Partnerschaft bekannt

Inklusion ist für das Team von Xbox nach wie vor ein bedeutungsvolles Thema. Doch nicht nur Möglichkeiten zum Erleben von Spielwelten möchte das Kollektiv um Elle Vance, Software Engineer II für Xbox Player Services, für die Spieler generieren, der breite Markt des E-Sports soll ebenfalls ein Teil dieser Arbeit werden.

Der Anfang für diese Arbeit ist bei Xbox schon lange Zeit gegeben. Das Einstellen der Farbkorrektur ist hier das kleinste Mittel, zu dem man gegriffen hat. Forza Horizon 5 lässt sich im Einzelspielermodus in der Geschwindigkeit reduzieren, umfangreiche Barrierefreiheitsoptionen bietet Microsoft mit seiner Konsole ebenfalls an.

Ein ebenso stetig wachsender Anteil dieser Zielgruppen beschäftigt sich mit E-Sport. Für diese arbeitet Elle Vance beständig daran, weiter Turniere zu fördern und zu unterstützen. In einem Interview gibt sie Einblicke in ihre Arbeit, und wie sich ihr Team diese Umsetzungen wünscht. Für sie steht dabei ganz klar der Fokus auf eine große Bandbreite von Spielern, so wie der Wunsch nach mehr Verständnis und Inklusion.

Elle Vance sagte dazu: „Ich arbeite seit vier Jahren mit Xbox und wurde über ein Programm für neurodiverse Personen wie mich rekrutiert.“ „Ich wünschte, mehr Videospielentwickler würden autistische Protagonisten einbeziehen. Repräsentation ist wichtig, nicht nur, damit ich mich einbezogen fühle, sondern auch, damit neurotypische Menschen mehr Möglichkeiten haben, Empathie für Menschen in der Neurodiversitätsgemeinschaft zu entwickeln und die Stärken zu schätzen, die unsere einzigartigen Perspektiven bieten.“

In diesem Zuge leitet die am Ehlers-Danlos-Syndrom erkrankte Vance das Team, welches für eine intensivierte Partnerschaft mit den Special Olympics zusammenarbeitet. Am 18. November findet die Special Olympics statt, in der es ein Rocket League-Turnier geben wird. Dieses wird per Livestream übertragen, vor Ort spielen die Athleten in Los Angeles. Die Übertragung könnt ihr live auf dem Twitch-Kanal von Xbox mitverfolgen.

Head of Xbox Social Impact, Jenn Panattoni, ist ebenfalls begeistert von der Zusammenarbeit: „Xbox fühlt sich geehrt, unser Engagement für die Schaffung inklusiver Spielerlebnisse für alle durch die Partnerschaft mit Special Olympics zu verstärken, während sie das Gaming for Inclusion-Esports-Turnier in diesem Jahr wieder zum Leben erwecken.“ „Xbox arbeitet das ganze Jahr über daran, bei allem, was wir tun, bewusste, integrative Praktiken und zugängliche Funktionen bereitzustellen – aber das Gaming for Inclusion-Turnier bietet uns und den Special Olympics-Communitys einen Moment, um uns daran zu erinnern, worum es beim Gaming geht: Spielen.“