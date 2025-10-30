Xbox Series X: Xbox-Hardwareumsatz fällt um 29 Prozent

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnet Microsoft im Gaming-Segment gemischte Ergebnisse.
Während der Umsatz im Bereich Xbox-Hardware um 29 Prozent sank, konnte der Bereich Xbox Content and Services ein leichtes Wachstum von 1 Prozent erzielen.
Dieses Plus steht im Gegensatz zur ursprünglichen Prognose eines mittleren einstelligen Rückgangs und wurde vor allem durch die anhaltende Expansion des Xbox Game Pass sowie die steigende Nachfrage nach Drittanbieter-Inhalten getragen. Der Rückgang bei Erstanbieter-Titeln wirkte sich jedoch dämpfend auf das Gesamtergebnis aus.
Microsoft erklärte, dass der Rückgang im Hardwaregeschäft auf ein geringeres Absatzvolumen bei Konsolen zurückzuführen sei.
Insgesamt sank der Gaming-Umsatz des Unternehmens um 113 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Trotz dieser Entwicklung bleibt der Xbox Game Pass ein zentraler Wachstumstreiber innerhalb des Gaming-Ökosystems von Microsoft. Die kontinuierliche Erweiterung des Spieleangebots sowie die Integration neuer Partnerschaften sorgen für eine stabile Nutzerbasis und steigende Abonnentenzahlen.
Das Ergebnis unterstreicht die fortschreitende Transformation von Microsofts Gaming-Sparte hin zu einem dienstleistungsorientierten Modell, bei dem digitale Inhalte und Abonnements zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Während der Absatz physischer Konsolen weiter sinkt, stärken digitale Umsätze und wiederkehrende Einnahmen durch den Xbox Game Pass die Position des Unternehmens im globalen Gaming-Markt. Damit zeigt sich, dass Microsoft trotz rückläufiger Hardwareverkäufe langfristig auf nachhaltiges Wachstum im digitalen Bereich setzt.
Die Konsole ist einfach auch zu teuer.
Sie wollen anscheinend auch keine klassischen Konsolen mehr verkaufen, so langsam müssen sie die neue Generation bewerben und genau kommunizieren, wohin man will, Andeutungen reichen nicht mehr.
Gebe ich Recht
Sieht aber stark nach Fokus als Publisher aus. Konsolen werden dann, wie Surface, ein kleines Anhängsel an Technik die man anbietet.
Solange diese PC Konsolen bezahlbar bleiben, also unter 1000€, wäre ich nicht komplett abgeneigt.
Mehr Klarheit wäre wünschenswert.
Ich hoffe, dass der Fokus bald wieder auf Hardware zurückkehrt. Viele sagen mir zwar, das werde nicht mehr passieren, aber der Plattenspieler ist schließlich auch wieder in Mode gekommen.
Dafür ist Support noch super. Klar gerade sehr japanische oder spezielle Titel (es gibt einen Only Fans Simulator auf PS 5) sind oft nur PS 4/5 oder Ausreisser wie Postal Serie, aber sonst fast immer Xbox (noch) dabei.
Bei Dreamcast wurde bei fast fertige Umsetzungen von heute auf morgen der Stecker gezogen. Klar damals war alles noch auf Disc und damit mit weiteren Kosten verbunden, was heut rein digital mit sehr viel weniger Kostenrisiko verbunden ist, aber auch Ankündigungen sind aktuell sehr viel Xbox Sachen dabei.
So macht wirklich nur eine Hybridkonsole Sinn. Dadurch wäre die 3rd Party Unterstützung sicher. Egal ob 5 oder 50 Mio. Einheiten verkauft werden.
Ob es dann überhaupt noch eine wirkliche Thirdparty Unterstützung geben wird ist fraglich.
Glaube nicht das direkt für die Nextgen zugeschnittene Spiele mehr geben wird wenn einfach die PC Games drauf laufen, wo dann wahrscheinlich auch die Qualität etwas drunter leiden wird.
Selbst für Inhouse Studios wird sich das nicht mehr lohnen weil die ja eh im Gamepass landen, da wird man sich den Mehraufwand sicher sparen um ihre Gewinnmarge zu erreichen.
Bin echt gespannt wie die PC Games drauf laufen werden.
Wenn eine eigene Xbox Konsolenfassung in Zukunft wegfällt, kann man die frei werden Ressourcen teils für die Optimierung der ohnehin bestehenden PC Fassung auf die Xbox next Specs nutzen. Das spart den Entwicklern schon sehr viel Arbeit.
Oder sich einfach sparen, da es eh gekauft wird.
Würde ich auch so sehen. Dürfte kein Problem sein, die Spiele auf die festen Specs des Xbox PC anzupassen. Und da die Hardwareverkäufe jetzt eh schon so niedrig sind, kann man mit der Next Leistungstechnisch eh all in gehen. Ich freu mich drauf.
Kein Wunder bei den ganzen schlechten Nachrichten die wir Xbox User ständig bekommen
MS Manager:
„Ich verstehe das nicht, jetzt haben wir die Konsole schon 2x im Preis erhöht, warum verkauft sie sich nicht besser?
Bestimmt hat Sony da was gedreht oder Nintendo.
Vielleicht sollten wir beim Gamepass das Abo nochmal erhöhen 🤑“