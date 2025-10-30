Xbox Series X: Xbox-Hardwareumsatz fällt um 29 Prozent

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnet Microsoft im Gaming-Segment gemischte Ergebnisse.

Während der Umsatz im Bereich Xbox-Hardware um 29 Prozent sank, konnte der Bereich Xbox Content and Services ein leichtes Wachstum von 1 Prozent erzielen.

Dieses Plus steht im Gegensatz zur ursprünglichen Prognose eines mittleren einstelligen Rückgangs und wurde vor allem durch die anhaltende Expansion des Xbox Game Pass sowie die steigende Nachfrage nach Drittanbieter-Inhalten getragen. Der Rückgang bei Erstanbieter-Titeln wirkte sich jedoch dämpfend auf das Gesamtergebnis aus.

Microsoft erklärte, dass der Rückgang im Hardwaregeschäft auf ein geringeres Absatzvolumen bei Konsolen zurückzuführen sei.

Insgesamt sank der Gaming-Umsatz des Unternehmens um 113 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Trotz dieser Entwicklung bleibt der Xbox Game Pass ein zentraler Wachstumstreiber innerhalb des Gaming-Ökosystems von Microsoft. Die kontinuierliche Erweiterung des Spieleangebots sowie die Integration neuer Partnerschaften sorgen für eine stabile Nutzerbasis und steigende Abonnentenzahlen.

Das Ergebnis unterstreicht die fortschreitende Transformation von Microsofts Gaming-Sparte hin zu einem dienstleistungsorientierten Modell, bei dem digitale Inhalte und Abonnements zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Während der Absatz physischer Konsolen weiter sinkt, stärken digitale Umsätze und wiederkehrende Einnahmen durch den Xbox Game Pass die Position des Unternehmens im globalen Gaming-Markt. Damit zeigt sich, dass Microsoft trotz rückläufiger Hardwareverkäufe langfristig auf nachhaltiges Wachstum im digitalen Bereich setzt.