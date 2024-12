Xbox Series X: Xbox Indie Game Fest Demo Event mit 35 Spielen

Autor:, in / Xbox Series X

Eine Parade an neuen Spielen fährt Microsoft mit dem Xbox Indie Game Fest Demo Event auf. Ab sofort und bis zum 31. Dezember könnt ihr 35 Demos für Xbox Series X|S und Xbox One ausprobieren und so die ruhige Weihnachtszeit nutzen, um mit Freunden und Familie zu spielen. Darunter befinden sich auch neun Spiele, die mit dem Event für die Xbox enthüllt worden sind.

Vergesst dabei aber nicht, dass es sich um Demos zu sich in der Entwicklung befindlichen Spielen handelt, an denen noch weitergearbeitet wird.

Da sind die Spiele des Xbox Indie Game Fest Demo Event.

