Xbox Series X: Xbox-Klassiker auf dem PC – So gut läuft Microsofts neuer Emulator wirklich

Original-Xbox-Spiele laufen erstmals über Microsofts neue Abwärtskompatibilität auf dem PC – Digital Foundry nimmt Technik und Performance genauer unter die Lupe.

Microsoft bringt die Abwärtskompatibilität der originalen Xbox auf den PC, und Digital Foundry hat die neue Emulationslösung einem ersten ausführlichen Technik-Check unterzogen. Dabei werden vier Spiele auf unterschiedlichen Systemen getestet und direkt mit der Darstellung auf Xbox Series X verglichen.

Digital Foundry bezeichnet die ersten Ergebnisse trotz vorhandener Probleme als beeindruckenden Start.

High-End-PC trifft auf Xbox Series X

Für die technische Analyse werden die Spiele zunächst auf einem leistungsstarken PC ausgeführt. Anschließend vergleicht Digital Foundry die Ergebnisse mit der Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X.

Im Mittelpunkt stehen dabei die technische Umsetzung und die Frage, wie gut Microsoft die ursprünglich für Xbox entwickelte Software auf moderne PC-Hardware übertragen kann.

Noch funktioniert nicht alles fehlerfrei. Digital Foundry stellt bei seinen Tests verschiedene Probleme fest, bewertet den grundsätzlichen technischen Stand des Emulators aber positiv.

Auch der ROG Xbox Ally X muss sich beweisen

Besonders interessant wird die Analyse beim Wechsel auf den ROG Xbox Ally X. Digital Foundry testet die Abwärtskompatibilität damit nicht nur unter optimalen Bedingungen auf einem High-End-System, sondern auch auf einem mobilen Gaming-Gerät.

Auch dort fallen die ersten Ergebnisse laut der Analyse erfreulich aus.

Darüber hinaus geht Digital Foundry davon aus, dass Microsoft nicht bei Spielen der originalen Xbox Halt machen dürfte. Eine entsprechende Emulation von Xbox-360-Spielen auf dem PC wird ebenfalls erwartet, ist anhand der vorliegenden Informationen allerdings noch nicht bestätigt.

Die ersten Tests zeigen somit einen vielversprechenden Start für Microsofts Xbox-Abwärtskompatibilität auf dem PC, auch wenn bei der Emulation noch Verbesserungsbedarf besteht.