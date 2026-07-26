Xbox Series X: Xbox-Klassiker auf dem PC – So gut läuft Microsofts neuer Emulator wirklich

Microsoft bringt die Abwärtskompatibilität der originalen Xbox auf den PC, und Digital Foundry hat die neue Emulationslösung einem ersten ausführlichen Technik-Check unterzogen. Dabei werden vier Spiele auf unterschiedlichen Systemen getestet und direkt mit der Darstellung auf Xbox Series X verglichen.
Digital Foundry bezeichnet die ersten Ergebnisse trotz vorhandener Probleme als beeindruckenden Start.
High-End-PC trifft auf Xbox Series X
Für die technische Analyse werden die Spiele zunächst auf einem leistungsstarken PC ausgeführt. Anschließend vergleicht Digital Foundry die Ergebnisse mit der Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X.
Im Mittelpunkt stehen dabei die technische Umsetzung und die Frage, wie gut Microsoft die ursprünglich für Xbox entwickelte Software auf moderne PC-Hardware übertragen kann.
Noch funktioniert nicht alles fehlerfrei. Digital Foundry stellt bei seinen Tests verschiedene Probleme fest, bewertet den grundsätzlichen technischen Stand des Emulators aber positiv.
Auch der ROG Xbox Ally X muss sich beweisen
Besonders interessant wird die Analyse beim Wechsel auf den ROG Xbox Ally X. Digital Foundry testet die Abwärtskompatibilität damit nicht nur unter optimalen Bedingungen auf einem High-End-System, sondern auch auf einem mobilen Gaming-Gerät.
Auch dort fallen die ersten Ergebnisse laut der Analyse erfreulich aus.
Darüber hinaus geht Digital Foundry davon aus, dass Microsoft nicht bei Spielen der originalen Xbox Halt machen dürfte. Eine entsprechende Emulation von Xbox-360-Spielen auf dem PC wird ebenfalls erwartet, ist anhand der vorliegenden Informationen allerdings noch nicht bestätigt.
Die ersten Tests zeigen somit einen vielversprechenden Start für Microsofts Xbox-Abwärtskompatibilität auf dem PC, auch wenn bei der Emulation noch Verbesserungsbedarf besteht.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Alles schön und gut, aber nen High-End-PC dafür?
Die Frage wäre eher wie das auf nem 7500f mit ner 5080 bzw 9060 laufen würde.
Nur auf High End wäre vielleicht ein Argument für helix, aber für xbox oder 360 Spiele kauft sich niemand so ein Teil. Das wäre dann eher ein kleines nettes gimmic nebenbei.
Und bei so mancher Szene sieht man deutlich das die series x nicht genug liefern kann um das wirklich gut im direkten Vergleich darstellen zu können.
Alles in allem ist das zwar eine nette Idee mit Potential, erinnert aber auch frappierend irgendwie an holo-lens. Eine gute Idee macht nur dann Sinn wenn es auch genug Anwednungsmöglichkeiten und Abnehmer dafür geben könnte und High-End zählt da nicht drunter 🙁
Für den Handheld etwas interessanter weil hier das kleine Display doch so einiges verschleiern kann. Pixel mag zwar generell Pixel sein, aber die Größe dieses Pixels macht den Unterschied. Und damit sieht selbst SD auf einem 6-8 Zoll Display vielleicht noch brauchbar oder gar gut aus, auf einem 55+ hingegen nicht mehr.
wenn’s auf dem ROG Alley erfreulich ist bräuchte keinen High End PC jeder Low/Mid ist 5x besser als das Handheld und das dürfte ausreichend sein.
Wie oben geschrieben kommt es auf den Bildschirm an.
„Für die technische Analyse werden die Spiele zunächst auf einem leistungsstarken PC ausgeführt.“
was ist so schwer hier zu verstehen ?
steht nirgends dass ein High End PC nötig ist..
das ist im Endeffekt nicht anderes als der wirklich sichtbare Beginn des Wandels zu keiner Hardwarekonsole mehr, sondern nur PC..
vlt wirds in Zukunft auch mehr kleinst PCs geben die auf formtechnisch wie Konsolen aussehen von Herstellern egal wem..
Es geht darum die ganze Historie an Spielen der Xbox auf PCs spielbar zu machen.. dann hat jeder Zugriff auf seine digitale Bibliothek und kann sie spielen wo immer man möchte.
Leistungstark.
Muss keine 5090 oder 5080 sein, aber doch eher 5070ti, was man schon als unteres highend noch bezeichnen könnte.
Desweitern solltest du dir mal das Video genauer anschauen. Da steht teilweise der PC bei. Ein Core i9-13900KF mit einer 4080. Ich nenn das immer noch highend. (Minute 5:58 z.B.)
Ich hätte allerdings in 4K oben dazuschreiben sollen.
Bis 1280 ist ja noch alles ok, alles drüber sieht man dann aber die Probleme an.
Auch das man die Auflösung der eigenen Bildschirmschriftdarstellung auf 100% „runter“ regeln sollte um ein besseres Ergebnis zu bekommen zeugt bisher nicht wirklich was das ich als „wirklich brauchbar“ bezeichnen würde.
Ein Anfang, ja. Aber wenn man bedenkt was PCs heutzutage leisten können im Vergleich zur Original XBOX
Völliger Quatsch! Die Emulation läuft sogar auf der 1. ROG Ally-Generation, die noch kein XBOX-Branding hat ohne Probleme. Somit liegen die Hardware-Anforderungen weit unter dem was offiziell angegeben wird.
Und nochmals : Bildschirmgröße und Auflösung.
Würde auch nur Sinn machen so viele Spiele wie möglich anzubieten, mit der Zeit sollte man auch alle Probleme beseitigen können.
Ich finde das super das in diesem Bereich wieder weiter gemacht wird 👍.
Ich auch gibt noch so viele Xbox und X360 Spiele die spielenswert sind.
Absolut 👏🏻.
coole Sache danke Microsoft ich muss es nicht schlecht reden wie welche hier.
dann braucht man irgendwann keine xbox mehr.
Ich bin froh das Microsoft in diesem Bereich weiter arbeitet. Gerade in Hinblick auf die immer digitalere Welt, trägt das nicht unwesentlich zum Erhalt von alten Games bei.
freu mich mega auf die möglichkeit. Hoffentlich rollen die schnell noch mehr spiele aus.
war zu erwarten das nicht alles fehlerfrei läuft aber ich denke das bekommen die schnell hin 🤔
Ist schön das man so alte Tiel auch auf dem PC spielen kann so hat man eine größere Reichweite.
dass die Auflösung von der Skalierung in Windows abhängig ist, ist ja ultradämlich. kein Wunder flimmerte Conker trotz hoher Auflösung und 4xMSAA munter vor sich hin.
Die 30FPS sind ärgerlich. Mit AFMF2 wurde es besser, aber das Spiel wurde durch den erhöhten Input-Lag schwerer.