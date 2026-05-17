Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW20/2026)

Die vergangene Woche hatte es in sich: Neue Gerüchte zur nächsten Xbox, massive Diskussionen rund um GTA 6 und erste Details zu Hogwarts Legacy 2 sorgten auf XboxDynasty für besonders viele Reaktionen. Wir zeigen euch die wichtigsten Gaming-Themen der Woche im Überblick.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
- Gewinnspiel mit Starfield Mega-Paket
- Gewinnspiel mit Astro A10 Gaming Headset, Urban Jungle und mehr
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW20/2026)
Grand Theft Auto VI News
- Grand Theft Auto VI: Take-Two-Aktie steigt nach Preorder-Gerücht um Milliarden
- Grand Theft Auto VI: Neue GTA 6-Hinweise sorgen plötzlich für Trailer- und Preorder-Spekulationen
- Grand Theft Auto VI: Take-Two bezeichnet das Spiel als „High-Stakes Game für Big Boys Only“
Gaming News
- Xbox Elite Controller Series 3: Leak mit Wi-Fi-Upgrade und Scroll-Räder aufgetaucht
- Xbox: Klassische Schreibweise XBOX ist zurück
- AMD: FSR Upscaling 4.1 kommt für ältere Systeme
- Xbox Controller: Neuer Xbox Cloud Gaming Controller mit Wi-Fi-Unterstützung geleakt
- Subnautica 2: Über 2 Millionen Verkäufe in nur 12 Stunden
- Xbox Play Anywhere: Batman Arkham Knight wird jetzt unterstützt und diese könnten folgen
- Double Fine Productions: Startet Unionisierung mit Unterstützung der CWA und Microsoft-Studios
- Capcom: Riesiger Leak enthüllt mehrere Resident Evil-Remakes und RE10-Details
- Xbox Series X: Fan kreiert Konsole im schicken Halo-Design
- Stellar Blade 2: Sony als Publisher raus, offenbar Multi-Plattform-Strategie geplant
- Steam Machine: Valve bereitet offenbar vier Modelle für den Launch vor
- Directive 8020: Kritiker sind sich uneinig – starke Wertungen treffen auf deutliche Kritik
- Xbox Series X: Neues Design für physische Spielverpackungen entdeckt
- Ninja Theory: Hellblade 2-Erfolg stärkt Studio für neue Projekte
- Xbox Next: Gerücht um „Project Positron“ deutet Disc-zu-Digital-System für nächste Konsole an
- 007 First Light: Nach dem FPS-Backlash reagiert das Studio jetzt öffentlich
- Aliens: Fireteam Elite 2: Verzichtet auf Xbox PC und Play Anywhere
- SEGA: Große Pläne für mehrere Kultreihen und neue Spiele enthüllt
- Capcom: Über 92 Prozent aller Spiele werden inzwischen digital verkauft
- Resident Evil: Requiem: Capcom landet mit 6,9 Millionen Verkäufen neuen Mega-Erfolg
- Steam Machine: Controller spielt berühmten Wilhelm-Schrei beim Herunterfallen ab
- Xbox Insider: Neue Gamerscore-Badges für Spieler-Profile eingeführt
- DOOM (2016): 10 Jahre Hölle und kein Ende in Sicht
- Gaming: Ist das Ende physischer Spiele nur noch eine Frage der Zeit?
- Deutsche Charts: Saros verteidigt PS5-Spitze vor Pragmata
- Marathon: Selbst Destiny 2 hat inzwischen mehr Steam-Spieler
- Microsoft: Milliarden-Rechenzentrum in Kenia vorerst gestoppt
- Steam: Subnautica 2 und Forza Horizon 6 dominieren, Marathon bricht weiter ein
- Marathon: Season 2 bringt neue Modi, Inhalte und große Gameplay-Änderungen
Forza Horizon 6 News
- Forza Horizon 6: Über 170.000 Premium-Spieler allein auf Steam – UPDATE
- Forza Horizon 6: Leak sorgt für Aufsehen – 155 GB Build taucht kurz vor Release auf
- Forza Horizon 6: Spieler kassiert angeblich 9999-Jahre-Bann wegen Modding
- Forza Horizon 6: Hartes Vorgehen gegen Leak-Nutzer angekündigt
- Forza Horizon 6: Leak stammt möglicherweise aus früher Review-Version
- Forza Horizon 6: Ferrari J50 als Vorbestellerbonus bestätigt
- Forza Horizon 6: Erste PC-Benchmarks zeigen über 200 FPS mit RTX 50-Serie
- Forza Horizon 6: Mit diesem Trick startet ihr heute schon um 14 Uhr
- Forza Horizon 6: Dominiert Steam-Bestseller und lässt große Namen hinter sich
- Forza Horizon 6: Fachpresse feiert Xbox-Racer mit Spitzenwertungen
- Forza Horizon 6: Bestbewertetes Spiel 2026 auf Metacritic
- Forza Horizon 6: Festival Playlist bringt neue Belohnungsautos und Inhalte
Nintendo Switch 2 News
PlayStation News
- SONY: Setzt verstärkt auf KI in Games und PlayStation-Entwicklung
- PlayStation 6: Sony steht laut Leak vor drastischem Hardware-Rückschritt zur Preisrettung
- PlayStation 5: Sony-VP bezeichnet Konsole ohne Spiele als „Plastikbox ohne Inhalte“
- PlayStation 5: Saros startet laut Schätzung überraschend schwach
- PlayStation 5: Sony-Manager prognostiziert starke Zukunft für kommende Spiele
- PlayStation 5: Kritische Sicherheitslücke im PSN nach 6 Monaten nicht gestopft
Xbox Game Pass News
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
- Xbox Game Pass: Project Saluki deutet auf angepasstes Angebot für China hin
- Xbox Game Pass: Überraschungs-Update bringt neun neue Spiele ins Essential-Abo
- Xbox Game Pass: Starter Edition als neuer Tarif jetzt in Discord Nitro enthalten
- Xbox Game Pass: Termin zur UFC 6 Trial-Version bekannt
- Xbox Game Pass: Diese fünf Spiele fliegen heute aus dem Abo
- Xbox Game Pass: Diese drei Spiele sind jetzt neu im Abo dabei
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Nachrichten zu Forza Horizon 6 waren meine Highlights.
Meine Top News waren alles rund um Forza Horizon 6. ❤️ Danke XboxDynasty. 💚