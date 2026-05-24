Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW21/2026)

Die vergangene Woche liefert erneut eine breite Mischung aus Branchen-News, neuen Verkaufszahlen, Game-Pass-Updates und Diskussionen rund um Xbox, PlayStation und große Publisher. Besonders im Fokus stehen schwankende Spielerzahlen, neue Hardware-Entwicklungen und kommende Showcase-Events.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
- Gewinnspiel mit Starfield Mega-Paket
- Gewinnspiel mit Astro A10 Gaming Headset, Urban Jungle und mehr
Die Live-Service-Szene bleibt weiter in Bewegung. Besonders Crimson Desert sorgt mit einer ungewöhnlichen Statistik für Aufmerksamkeit: Nur 6,7 Prozent der Spieler sollen die Hauptstory bisher abgeschlossen haben.
Auch Marathon bleibt ein zentrales Thema der Woche. Die Spielerzahlen gehen laut aktuellen Daten weiter zurück und sorgen in der Community für Diskussionen über die langfristige Entwicklung des Titels.
Im Hardware-Bereich steht die Xbox Series X erneut im Fokus. Gerüchte rund um AMD FSR 4.1 deuten auf mögliche Verbesserungen der Bildqualität hin, während das Xbox Player Voice-Programm weiter für mehr Transparenz bei Community-Feedback sorgt.
Politisch und strukturell wird es ebenfalls spannend: Innerhalb von Xbox sollen massive Umbrüche die kommenden Jahre stärker prägen als die letzten Jahrzehnte. Parallel dazu berichten Quellen von neuen hochkarätigen Personalien aus Amazon- und Azure-OpenAI-Umfeldern, die die Führungsriege verstärken sollen.
Auch aus der Community kommt Druck: Über Player Voice kristallisieren sich aktuell drei zentrale Wünsche der Spieler heraus.
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW21/2026)
Gaming News
- Crimson Desert: Nur 6,7 Prozent der Spieler haben die Hauptstory abgeschlossen
- Grand Theft Auto VI: GTA 6 plötzlich für 16 Cent im PlayStation Store gelistet
- Marathon: Spielerzahlen brechen weiter ein – Fans verlassen das sinkende Schiff
- Xbox Series X: AMD FSR 4.1 könnte Bildqualität der Konsole verbessern
- Xbox Series X: Player Voice macht Spieler-Feedback sichtbar
- Xbox: Massive Umbrüche sollen die nächsten Jahre stärker prägen als die letzten 25
- Xbox Series X: Community macht Druck: Diese drei Wünsche dominieren Player Voice
- Darksiders: Warmastered Edition: Xbox-Spieler erhalten Upgrade gratis – PS5-Spieler müssen zahlen
- Fortnite: Neue Mandalorian & Grogu Watch Party Island angekündigt
- Xbox: Neue Top-Manager von Amazon und Azure OpenAI stärken die Führungsriege
- Xbox: Tim Sweeney lobt Neuverpflichtungen als Weltklasse-Team
- Showcase 2026: Alle Termine zu Xbox, Summer Game Fest, State of Play und mehr
- 007 First Light: Entwickler wollen GoldenEye als Bond-König vom Thron stoßen
- Ubisoft: 1,3 Milliarden Euro Verlust im Geschäftsjahr 2026
- Fable 4: Playground Games deutet erneut Release für dieses Jahr an
- Call of Duty: Next: Infinity Ward kündigt Enthüllung des nächsten Spiels an
- Destiny 2: Bungie besiegelt das Ende des Spiels
Forza Horizon 6 News
- Forza Horizon 6: Spieler verwandeln ihre Garage in eine Halo-Forerunner-Anlage
- Forza Horizon 6: Spiel verzeichnet über 1,4 Millionen Premium-Spieler
- Forza Horizon 6: Erreicht riesigen Steam-Rekord zum Launch
- Forza Horizon 6: Feiert starken Launch in Japan mit neuem Accolades Trailer
- Forza Horizon 6: Japan-Rennspiel erreicht 6 Millionen Spieler
Nintendo Switch 2 News
PlayStation News
- PlayStation Plus: Sony erhöht die Preise für neue Abos
- PlayStation 5: Sony bringt große Singleplayer-Spiele nicht mehr auf den PC
- PlayStation 5: Sony prüft Rückkehr klassischer Marken laut Insider
- Showcase 2026: State of Play: Sony zeigt Marvel’s Wolverine Gameplay im Juni
- Showcase 2026: Insider deutet weitere Exklusivtitel neben Wolverine und GOW an
Xbox Game Pass News
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
- Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen Ende Mai aus dem Abo
Was waren eure Top-News der letzten Tage?
Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:
- Google News: news.google.com
- TikTok: tiktok.com/xboxdynasty
- Facebook: facebook.com/xboxdynasty
- X-Twitter: twitter.com/xboxdynasty
- YouTube: youtube.com/xboxdynasty
- Twitch: twitch.tv/xboxdynasty
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Nachrichten zu Forza Horizon 6 waren wieder mein Favorit, bin schon sehr auf den Xbox Showcase gespannt mit Gears E-Day.
Meine Top News waren alles rund um Forza Horizon 6, die schnelle Umsetzung der Spielzeit-Anzeige, Demo Release von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales & der bestätigte finale Release von Grand Theft Auto VI. 🥳❤️
Alles Rund um FH6. Meisterwerk.
Positive Forza Horizon 6 News. Kein einziges negatives über dieses Spiel. Danke so sehr das ihr auch am Sonntag viele News postet! 🙂
Dank der News hier bin ich stets gut informiert