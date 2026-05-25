Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW21/2026)

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Übersicht

Xbox Spieler aufgepasst: Das sind die meistdiskutierten Themen der Woche.

Die vergangene Woche hatte es in sich: Neue Gerüchte zur nächsten Xbox, massive Diskussionen rund um GTA 6 und erste Details zu Hogwarts Legacy 2 sorgten auf XboxDynasty für besonders viele Reaktionen. Wir zeigen euch die wichtigsten Gaming-Themen der Woche im Überblick.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW20/2026)

Grand Theft Auto VI News

Gaming News

Forza Horizon 6 News

Nintendo Switch 2 News

PlayStation News

Xbox Game Pass News

Was waren eure Top-News der letzten Tage?

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