Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW24/2026)

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Übersicht

Xbox Spieler aufgepasst: Das sind die meistdiskutierten Themen der Woche.

Mit Showcase, Halo, Gears of War: E-Day, Fable 4, Persona 4 Revival, Persona 6, Clockwork Revolution und zahlreichen Game-Pass-Ankündigungen gehörte die Woche klar Microsoft.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW24/2026)

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Xbox Next

Xbox Game Pass News

Xbox Previews

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13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Robilein 1288840 XP Xboxdynasty Legend Platin | 14.06.2026 - 09:10 Uhr

    Die Woche stand gefühlt für die kommenden Kracher der XBOX Game Studios. Man waren da tolle und interessante Infos dabei.

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  3. DrFreaK666 295360 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.06.2026 - 09:15 Uhr

    Sehr viele negative News in dieser Woche. Besonders die geplanten Entlassungen stimmen mich traurig.
    Mein Highlight wahrscheinlich der einzige Bericht über Senua. Vielleicht wird es ja doch ein Spin-off mit Gameplay, wie ich es mir wünsche (Richtung God of War)

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  4. Wartenaufwunder 163040 XP First Star Silber | 14.06.2026 - 09:31 Uhr

    Fand diese Woche auch wirklich sehr viele schlechte Nachrichten…so krass hätte ich das alles niemals eingeschätzt.

    Finde nach wie vor die Stimmung dazu hier auch weird…da werden mehr Kommentare zu destiny 3 oder Sony 1st Party Support rausgehauen…als das MS vlt überlegt Xbox auszugliedern etc.

    Von 3% Marge bei dem ganzen Mrd Investitionen zur Speicherkrise die Xbox laut CEO schlimmer trifft als Sony und Nintendo…da geht mir der Arsch glatt auf Grundeis.

    Hab Hauptsache 2 Titel werden exklusiv 🫣

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          • CodeX 62740 XP Romper Stomper | 14.06.2026 - 10:56 Uhr
            Antwort auf Katanameister

            Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, als XBOX Fan sollte man sich besonders jetzt mehr Gedanken um XBOX machen als um die anderen Plattformen.

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            • DanSanAliaMi 111165 XP Scorpio King Rang 1 | 14.06.2026 - 11:14 Uhr
              Antwort auf CodeX

              Haha also was ich manchens köpfen abläuft ist abartig.als manchmal sollte man sich einfach nur weniger Gedanken machen und einfach alles so lassen wie es ist..wir als Community können eh am wenigsten machen. Kann nur für mich sprechen , aber für mich ist alles großartig bei Xbox derzeit.. und ja was in ein paar Jahren ist whatever. Wer sagt das mir nicht der Arsch zuschnappt davor. Aber ich verstehe schon es gibt einfach genug Leute die Spass dran haben alles zu Tode zu diskutieren und alles im.kleinsten Detail auseinanderzu nehmen auch wenn sich an der Sache nichts ändert oder man irgednwie Einfluss darauf nehmen könnte.

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              • Katanameister 466190 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.06.2026 - 11:18 Uhr
                Antwort auf DanSanAliaMi

                Ich finde es eigentlich größtenteils auch noch gut, mit dem Service und den Spielen, aber einige denken bzw. wollen es so darstellen, dass nur Xbox in der Krise steckt, die Branche befindet sich einfach wirtschaftlich in einer Sackgasse.

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    • CodeX 62740 XP Romper Stomper | 14.06.2026 - 09:59 Uhr
      Antwort auf Wartenaufwunder

      Was ich auch schräg finde ist das Sharma erst sagt sie wollen Marktführer werden und kurz danach diese Bankrotterklärung.

      XBOX kämpft nicht gegen Sony. XBOX kämpft viel mehr um das Überleben.

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  5. Vayne1986 61415 XP Stomper | 14.06.2026 - 10:56 Uhr

    Top News waren für mich alles rund um Fable, GoW:E-Day und die ganzen anderen Spielankündigungen die mich interessierten. 🙂

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