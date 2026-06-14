Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW24/2026)

Xbox Spieler aufgepasst: Das sind die meistdiskutierten Themen der Woche.

Mit Showcase, Halo, Gears of War: E-Day, Fable 4, Persona 4 Revival, Persona 6, Clockwork Revolution und zahlreichen Game-Pass-Ankündigungen gehörte die Woche klar Microsoft.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW24/2026)

Gaming News

Xbox Next

Xbox Game Pass News

Xbox Previews

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