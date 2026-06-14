Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW24/2026)

Mit Showcase, Halo, Gears of War: E-Day, Fable 4, Persona 4 Revival, Persona 6, Clockwork Revolution und zahlreichen Game-Pass-Ankündigungen gehörte die Woche klar Microsoft.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW24/2026)
Gaming News
- Xbox Series X: Collector’s Editionen für Gears of War: E-Day, Fable und Halo: Campaign Evolved enthüllt
- Gothic 1 Remake: Grafikvergleich zwischen Xbox Series, PS5 und PC
- Gears of War: E-Day: Collector’s Edition enthüllt mit Statue, SteelBook und In-Game-Boni
- Fable 4: Editionen bestätigen Story-Erweiterung Order of the Hero
- Marvel’s Blade: Gerücht um mögliche Einstellung sorgt für widersprüchliche Insider-Berichte – UPDATE
- Senua: Ninja Theory legt Project Mara zugunsten des neuen Spiels auf Eis
- Halo: Campaign Evolved: Cinematic Story Trailer feiert Release am 28. Juli
- Showcase 2026: Xbox Games Showcase 2026: Alle Ankündigungen, Weltpremieren und Release-Termine im Überblick
- Gears of War: E-Day: Deep Dive enthüllt neue Gameplay-Details zur Kampagne
- Halo: Campaign Evolved: Drei neue Kampagnen-Missionen im Trailer präsentiert
- Gears of War: E-Day: Beeindruckt mit 60 FPS, Raytracing und erweitertem Gore-System
- Fable 4: 30 Minuten Gameplay mit Fokus auf Leben, Entscheidungen und Albion-Systeme
- Gears of War: E-Day: Nutzt Unreal Engine 5 MegaLights für neue Horror-Atmosphäre
- Ubisoft: Schließt Belgrad-Studio und trennt sich von rund 100 Mitarbeitern
- Gears of War: E-Day: Verabschiedet sich vom klassischen Wallbouncing
- Resident Evil Veronica: Knackt eine Million Wunschlisten in kürzester Zeit
- Gears of War: E-Day: Umfasst längste Kampagne der Seriengeschichte
- The Elder Scrolls VI: Booty: Sieht fantastisch aus und entwickelt sich gut
- Ubisoft: Umstrukturierung könnte bis zu 380 Mitarbeiter betreffen
- Steam: Guthabenkarten verschwinden wegen Betrugsfällen aus den Läden
- Showcase 2026: Die erfolgreichsten Spiele vom Summer Game Fest
- Halo: Campaign Evolved: Xbox-CEO soll Halo-Trailer kurzfristig aus Sonys State of Play entfernt haben
- Marathon: Ex-Bungie-Mitarbeiterin sorgt mit Destiny 3-Aussage für Kritik
- Fallout New Vegas: Insider befeuert Spekulationen um Neuauflage
- Gothic 1 Remake: Verkauft 500.000 Exemplare in einer Woche
- Compulsion Games: Studio soll laut Gerücht vor der Schließung stehen
- Gears of War: E-Day: Laut Insider mit über 400 Millionen Dollar Budget
- Stellar Blade: Xbox-Version nicht ausgeschlossen, benötigt nur mehr Zeit
- Call of Duty: Modern Warfare 4: Campaign Early Access bestätigt
- PlayStation 5: So erfolgreich sind Sonys Spiele im vergangenen Jahr gewesen
- Microsoft: Actvision-Übernahme als Subventionierung für Xbox?
Xbox Next
- Xbox Series X: Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution sind dauerhafte Xbox-Exklusivtitel
- Xbox: Matt Booty erklärt die künftige Exklusivstrategie
- Xbox Series X: Neues Xbox-Exklusivitätsprogramm gestartet
- Gears of War: E-Day: Xbox reagiert auf versehentlich eingeblendetes PS5-Logo
- Xbox: Weniger Verkäufe bei Exklusivspielen werden bewusst in Kauf genommen
- Xbox Series X: Exklusivitätsstrategie hat gerade erst begonnen
- Xbox Next: Konzept für Project Helix wird ständig geprüft
- Xbox Next: Xbox-CEO spricht über radikal neue Konsolen-Geschäftsmodelle
- Microsoft: Xbox plant offenbar umfangreiche Entlassungen und strategischen Kurswechsel
- Xbox Series X: CEO skizziert radikalen Reset für Hardware, Studios und Plattform
- Xbox Series X: Matt Booty spricht über Marvel’s Blade, Xbox-Hardware und The Elder Scrolls VI
- Xbox Series X: Matthew Ball korrigiert sogar PlayStation-Anhänger shinobi602 auf X
- Xbox Next: Xbox bringt Unreal Engine-Fokus, Halo und Gears Talks zum Unreal Fest 2026
- Xbox Next: Xbox-Sparte könnte als eigene Einheit ausgegliedert werden, neue große Franchise-Pläne bei Microsoft
Xbox Game Pass News
- Xbox Game Pass: Diese 17 Showcase-Spiele landen zum Launch direkt im Abo
- Xbox Game Pass: Sharma: Neue flexible Angebote werden diesen Sommer eingeführt
- Xbox Game Pass: Preiserhöhung führte zur Abonnenten-Flucht
- Xbox Game Pass: Abo verliert sechs Spiele in wenigen Tagen
Xbox Previews
- Alien Isolation 2: Vorschau – Erster Blick auf das neue Survival-Horror-Meisterwerk von Creative Assembly
- Senua: Vorschau – Hellblade wird neu gedacht: Senua zeigt sich als völlig neues Action-Adventure
- Echoes of Aincrad: Hands-on Vorschau zum neuen Sword Art Online RPG
- Gears of War: E-Day: Vorschau – Neue Details zu Kampagne, Gameplay und Horde Siege
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorschau zum Remake des Piraten-Klassikers
- METRO 2039: Exklusive Vorschau: Düstere Story & brutales Gameplay
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13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei mir waren fast alle Nachrichten über Gears of War E-Day das Highlight.
Die Woche stand gefühlt für die kommenden Kracher der XBOX Game Studios. Man waren da tolle und interessante Infos dabei.
Sehr viele negative News in dieser Woche. Besonders die geplanten Entlassungen stimmen mich traurig.
Mein Highlight wahrscheinlich der einzige Bericht über Senua. Vielleicht wird es ja doch ein Spin-off mit Gameplay, wie ich es mir wünsche (Richtung God of War)
Fand diese Woche auch wirklich sehr viele schlechte Nachrichten…so krass hätte ich das alles niemals eingeschätzt.
Finde nach wie vor die Stimmung dazu hier auch weird…da werden mehr Kommentare zu destiny 3 oder Sony 1st Party Support rausgehauen…als das MS vlt überlegt Xbox auszugliedern etc.
Von 3% Marge bei dem ganzen Mrd Investitionen zur Speicherkrise die Xbox laut CEO schlimmer trifft als Sony und Nintendo…da geht mir der Arsch glatt auf Grundeis.
Hab Hauptsache 2 Titel werden exklusiv 🫣
Warte es mal ab, was sonst noch alles ans Tageslicht kommt und damit meine ich alle Plattformen und nicht nur Xbox.
Macht es das denn für XBOX besser?
Deinen Kommentar hättest du dir sparen können.
Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, als XBOX Fan sollte man sich besonders jetzt mehr Gedanken um XBOX machen als um die anderen Plattformen.
Haha also was ich manchens köpfen abläuft ist abartig.als manchmal sollte man sich einfach nur weniger Gedanken machen und einfach alles so lassen wie es ist..wir als Community können eh am wenigsten machen. Kann nur für mich sprechen , aber für mich ist alles großartig bei Xbox derzeit.. und ja was in ein paar Jahren ist whatever. Wer sagt das mir nicht der Arsch zuschnappt davor. Aber ich verstehe schon es gibt einfach genug Leute die Spass dran haben alles zu Tode zu diskutieren und alles im.kleinsten Detail auseinanderzu nehmen auch wenn sich an der Sache nichts ändert oder man irgednwie Einfluss darauf nehmen könnte.
Ich finde es eigentlich größtenteils auch noch gut, mit dem Service und den Spielen, aber einige denken bzw. wollen es so darstellen, dass nur Xbox in der Krise steckt, die Branche befindet sich einfach wirtschaftlich in einer Sackgasse.
Was ich auch schräg finde ist das Sharma erst sagt sie wollen Marktführer werden und kurz danach diese Bankrotterklärung.
XBOX kämpft nicht gegen Sony. XBOX kämpft viel mehr um das Überleben.
Top News waren für mich alles rund um Fable, GoW:E-Day und die ganzen anderen Spielankündigungen die mich interessierten. 🙂
Für mich waren es die Fable und Gears News . Ganz klar.👍