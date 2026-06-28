Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW26/2026)

Mit Showcase, Halo, Gears of War: E-Day, Fable 4, Persona 4 Revival, Persona 6, Clockwork Revolution und zahlreichen Game-Pass-Ankündigungen gehörte die Woche klar Microsoft.
Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW24/2026)
Xbox & Gaming
- Xbox Series X: So wenig Xbox-Konsolen wurden im Mai noch nie verkauft
- Xbox Next: Project Helix Preis: Wie viel könnte die neue Xbox kosten?
- The Witcher IV: „Nicht alle haben uns vergeben“: CDPR spricht offen über die Folgen von Cyberpunk 2077
- Steam: Valve-Gründer Gabe Newell kauft Luxusvilla in Florida für 70,8 Millionen Dollar
- BioWare: Die nächste Generation könnte fehlen: Warum Entwickler bei KI Alarm schlagen
- Electronic Arts: „Nur der Anfang?“ EA soll laut Berichten unzählige Mitarbeiter entlassen
- Gears of War: E-Day: Erstmals seit Gears of War 3 wieder mit Vier-Spieler-Koop
- Steam Machine: Preise enthüllt: 512GB und 2TB Modelle starten ab 1049 Dollar ohne Controller
- Marvel’s Blade: Arkane macht einen hervorragenden Job – Todd Howard
- The Elder Scrolls VI: Todd Howard betont Bedeutung des lang erwarteten Rollenspiels
- Xbox: Call of Duty ist laut Xbox-CEO größer als das Marvel Cinematic Universe
- Xbox Game Studios: Gerücht: 5 Studios schließen, mehr als 1000 Mitarbeiter sollen entlassen werden
- Kino, Serien & TV: Microsoft arbeitet an über einem Dutzend Film- und Serienprojekten basierend auf Xbox-Franchises
- Halo: Campaign Evolved: PC-Version setzt auf DLSS, FSR und unbegrenzte Bildrate
- Xbox Series X Dashboard: Xbox macht Schluss mit Wartezeiten und erweitert Gamertags auf 15 Zeichen
- Xbox Series X: Preiserhöhung weltweit ab August 2026
- Empulse: Der nächste große Shooter-Flop?
- Steam Machine: Valve ändert Formulierung von 4K60-Gaming nach ersten Tests
- Gaming: Micron: 16 Langzeitverträge sichern hohe Speicherpreise bis 2030
- Xbox Game Studios: Ninja Theory laut Insider nicht geschlossen, Stellenabbau steht noch aus – Bericht
Grand Theft Auto VI
- Grand Theft Auto VI: Sechsmal mehr Vorbestellungen auf PlayStation 5, Konsolenengpässe befürchtet
- Grand Theft Auto VI: Ein Preis, der Spieler schlucken lässt? Neue GTA-6-Gerüchte machen die Runde
- Grand Theft Auto VI: Mögliche Qualitäts- und einen Performance-Modi geleakt
- Grand Theft Auto VI: Preise und exklusive Ultimate Edition Inhalte enthüllt
- Grand Theft Auto VI: GTA 6 sperrt zusätzliche Inhalte hinter 100-Dollar-Ultimate-Edition
- Grand Theft Auto VI: Deutsche Vorbestellungen und Preise offiziell bestätigt
- Grand Theft Auto VI: Mögliche Disc-Version erst im Dezember erhältlich
- Grand Theft Auto VI: 80-Dollar-Preis sorgt für unterschiedliche Reaktionen an der Wall Street
- Grand Theft Auto VI: Händlerseiten nennen neue Details zu Spielwelt und Gameplay
PlayStation
- PlayStation 5: PS5 erlebt historischen Einbruch bei Hardware-Verkäufen
- PlayStation 5: Sony setzt weiter auf Live Service Games
- PlayStation 5: Sony löscht über 500 gekaufte Studio Canal-Filme aus Nutzer-Bibliotheken
- PlayStation 6: PS6: Leaker widerspricht Gerüchten über mögliche Verschiebung bis 2030
- Bungie: Unternehmen bestätigt Entlassungen nach Ende der Destiny 2-Entwicklung
- Bungie: Präsident Justin Truman verlässt das Studio nach nur einem Jahr
- Bungie: Eine der größten Entlassungswellen der Branche? Destiny-Studio offenbar schwer getroffen
Nintendo
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schwierig, waren eigentlich nur negative Nachrichten und ein paar positive Häppchen dabei, habe keine wirkliche Topnachricht diese Woche.
Ahoi & Mahlzeit. 💚
Beginn der Vorbestellung von Grand Theft Auto VI war die Top News der Woche. ❤️
Waren für mich er auch negative Nachrichten 🤔