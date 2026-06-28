Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW26/2026)

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Übersicht

Xbox Spieler aufgepasst: Das sind die meistdiskutierten Themen der Woche.

Mit Showcase, Halo, Gears of War: E-Day, Fable 4, Persona 4 Revival, Persona 6, Clockwork Revolution und zahlreichen Game-Pass-Ankündigungen gehörte die Woche klar Microsoft.

Von frischen Spiele-Updates bis hin zu überraschenden Ankündigungen war auch diese Woche geprägt von News, die auf XboxDynasty besonders intensiv diskutiert wurden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW24/2026)

Xbox & Gaming

Grand Theft Auto VI

PlayStation

Nintendo

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3 Kommentare Added

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  1. Katanameister 479840 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 28.06.2026 - 11:55 Uhr

    Schwierig, waren eigentlich nur negative Nachrichten und ein paar positive Häppchen dabei, habe keine wirkliche Topnachricht diese Woche.

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  2. Vayne1986 64445 XP Romper Stomper | 28.06.2026 - 11:58 Uhr

    Ahoi & Mahlzeit. 💚

    Beginn der Vorbestellung von Grand Theft Auto VI war die Top News der Woche. ❤️

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