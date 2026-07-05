Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW27/2026)

Die Kalenderwoche 27 wurde von Microsoft-Entlassungen, Berichten über Xbox Game Studios, Forza Horizon 6, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dem Aus der Disc durch PlayStation geprägt.

Die vergangene Woche hatte für Xbox-Spieler und die gesamte Gaming-Branche zahlreiche große Schlagzeilen zu bieten. Im Mittelpunkt standen erneut Microsoft und Xbox, nachdem Berichte über eine weitere Entlassungswelle für Unruhe sorgten. Gleichzeitig machten Spekulationen um mehrere Xbox Game Studios die Runde, während Forza Horizon 6 mit beeindruckenden Verkaufszahlen überzeugen konnte.

Microsoft bestätigte zwar, auch künftig konsequent in Spiele und First-Party-Produktionen investieren zu wollen, dennoch überschatteten Berichte über tausende mögliche Stellenstreichungen die Woche. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielten Meldungen über mögliche Studioschließungen bei Undead Labs sowie Gerüchte rund um State of Decay 3.

Auch Berichte über Marvel’s Blade und eine mögliche Trennung von Arkane sorgten für Diskussionen. Gleichzeitig stellte sich jedoch heraus, dass angebliche Schließungsverhandlungen rund um Obsidian nie stattgefunden haben und mehrere kursierende Meldungen auf falschen Informationen basierten.

Für positive Nachrichten sorgte dagegen Forza Horizon 6. Laut einem Bericht soll das Rennspiel bereits rund 7,4 Millionen Mal verkauft worden sein und damit einen starken Start hingelegt haben.

Abseits der Xbox-Themen wurde intensiv über die Zukunft physischer Spiele diskutiert. Zahlreiche Berichte über eine vollständig digitale Zukunft neuer PlayStation-5-Veröffentlichungen ab 2028 sorgten ebenso für Gesprächsstoff wie Warnungen vor dauerhaft steigenden RAM- und SSD-Preisen. Analysten rechnen zudem mit deutlich höheren Speicherpreisen bis Ende 2026.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.

Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW27/2026)

Xbox & Gaming

Xbox Game Pass

Xbox Next

GTA VI

PlayStation 5

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