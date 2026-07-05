Xbox Series X: Xbox News der Woche: Die wichtigsten Themen (KW27/2026)

Die Kalenderwoche 27 wurde von Microsoft-Entlassungen, Berichten über Xbox Game Studios, Forza Horizon 6, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dem Aus der Disc durch PlayStation geprägt.
Die vergangene Woche hatte für Xbox-Spieler und die gesamte Gaming-Branche zahlreiche große Schlagzeilen zu bieten. Im Mittelpunkt standen erneut Microsoft und Xbox, nachdem Berichte über eine weitere Entlassungswelle für Unruhe sorgten. Gleichzeitig machten Spekulationen um mehrere Xbox Game Studios die Runde, während Forza Horizon 6 mit beeindruckenden Verkaufszahlen überzeugen konnte.
Microsoft bestätigte zwar, auch künftig konsequent in Spiele und First-Party-Produktionen investieren zu wollen, dennoch überschatteten Berichte über tausende mögliche Stellenstreichungen die Woche. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielten Meldungen über mögliche Studioschließungen bei Undead Labs sowie Gerüchte rund um State of Decay 3.
Auch Berichte über Marvel’s Blade und eine mögliche Trennung von Arkane sorgten für Diskussionen. Gleichzeitig stellte sich jedoch heraus, dass angebliche Schließungsverhandlungen rund um Obsidian nie stattgefunden haben und mehrere kursierende Meldungen auf falschen Informationen basierten.
Für positive Nachrichten sorgte dagegen Forza Horizon 6. Laut einem Bericht soll das Rennspiel bereits rund 7,4 Millionen Mal verkauft worden sein und damit einen starken Start hingelegt haben.
Abseits der Xbox-Themen wurde intensiv über die Zukunft physischer Spiele diskutiert. Zahlreiche Berichte über eine vollständig digitale Zukunft neuer PlayStation-5-Veröffentlichungen ab 2028 sorgten ebenso für Gesprächsstoff wie Warnungen vor dauerhaft steigenden RAM- und SSD-Preisen. Analysten rechnen zudem mit deutlich höheren Speicherpreisen bis Ende 2026.
In dieser Übersicht zeigen wir euch die meistdiskutierten Xbox-News der Woche und die Themen, die besonders im Fokus standen.
Top-Themen und Xbox-News der Woche (KW27/2026)
Xbox & Gaming
- PlayStation 5: Das Ende der Disc: Neue Spiele erscheinen ab 2028 nur noch digital
- Gaming: Lenovo: RAM- und SSD-Preise werden sich nie wieder zurückentwickeln
- Gaming: Memory-Preise könnten laut Jefferies bis Ende 2026 massiv steigen
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neuer Trailer zeigt PS5 Pro-Version des Remakes
- Xbox Game Studios: Bericht nennt mögliche Schließung von Undead Labs
- Microsoft: Gewerkschaften gehen vor möglichen Entlassungen auf Konfrontationskurs
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikmodi mit 60fps auf Xbox Series X und Playstation 5
- State of Decay 3: Bericht schürt Sorgen um eine mögliche Studioschließung
- Marvel’s Blade: Xbox erwägt Einstellung und Arkane-Verkauf – Bericht
- IO Interactive: Xbox zieht sich aus Project Fantasy-Entwicklung zurück
- Microsoft: Nächste Entlassungswelle? Tausende Stellenstreichungen – Xbox ebenfalls betroffen
- Microsoft: Verspricht stabile Spiele-Investitionen trotz drohender Entlassungen
- Forza Horizon 6: Bereits 7,4 Millionen Verkäufe laut Bericht
- Xbox Game Studios: Falschmeldung entlarvt: Um Obsidian gab es nie Schließungsverhandlungen
- Gaming: Kojimas Warnung zur Digitalisierung rückt wieder in den Fokus
- Xbox Next: Weitere Fake-News entlarvt: Es gab keine überstürzte Preisanpassung
Xbox Game Pass
- Xbox Game Pass: Gerücht um beendete Third-Party-Verträge entkräftet
- Xbox Game Pass: Microsoft will euch unbedingt wissen lassen: Call of Duty nicht mehr im Abo
Xbox Next
- Xbox Next: Xbox testet Disc-to-Digital Feature zur Umwandlung physischer Spiele in digitale Lizenzen
- Xbox Next: Nach der Disc könnte auch das Laufwerk verschwinden – Sony und Xbox vor digitaler Zukunft
- Xbox Next: Project Helix Preis: Wie viel könnte die neue Xbox kosten?
- Xbox Next: Weitere Fake-News entlarvt: Es gab keine überstürzte Preisanpassung
GTA VI
- Grand Theft Auto VI: Händler meldet sechsmal mehr Vorbestellungen als bei Call of Duty
- Grand Theft Auto VI: 60fps Performance-Modus möglicherweise erst nach Launch
- Grand Theft Auto VI: Digital Foundry erwartet maximal 30 FPS-Ziel auf PS5 und Xbox Series X
PlayStation 5
- PlayStation 5: Das Ende der Disc: Neue Spiele erscheinen ab 2028 nur noch digital
- PlayStation 5: PlayStation-Fans laufen Sturm: Disc-Aus löst weltweite Boykotte und Protestwelle aus
- PlayStation 5: PS5 erlebt historischen Einbruch bei Hardware-Verkäufen
- PlayStation 5: Sony setzt weiter auf Live Service Games
- PlayStation 5: Sony löscht über 500 gekaufte Studio Canal-Filme aus Nutzer-Bibliotheken
- PlayStation Plus könnte erneut teurer werden – Sony spricht offen über Preiserhöhung
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
War auch wieder eine üble Woche für Gaming allgemein.
Leider überwiegend schlechte Nachrichten
Für manche eine üble Woche der gleich darauf die nächste üble Woche folgen wird.
Viele schlechte Nachrichten besonders bei Sony .
Wahren das schöne Zeiten wo Konsolen billiger wurden .
Keine gute Woche für Gaming allgemein.